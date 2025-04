(ВИДЕО) Примећен велики број ајкула УЖАС У СРЕДОЗЕМНОМ МОРУ Морска неман НАПАЛА МУШКАРЦА Погледајте ЈЕЗИВ снимак, вода се у трену ЗАЦРВЕНЕЛА

Управа обалске полиције, заједно са јединицом поморске полиције, настављају потрагу за пливачем. Укључен је хеликоптер - наводи се у саопштењу.

Раније је на друштвеним мрежама кружио видео који приказује наводни напад ајкуле на особу у близини једне од плажа у области града Хадера у централном Израелу.

На снимку можете видети како ајкула напада особу, а у неком тренутку вода постаје црвена.

Последњих дана израелски медији су у више наврата извештавали да су јате ајкула примећене у области бројних плажа у земљи, преноси 24 седам.

A shark attack was reported off Olga Beach in Hadera, Israel, with initial reports of one Israeli dead.



