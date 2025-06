(ВИДЕО) ШТА ЗНАЧИ СРЕДЊИ ПРСТ ТРАМПОВОГ ЗАМЕНИКА Какву поруку и коме је послао Џеј Ди Венс

"Верујте ми. У Вашингтону имају ту фору, мислим да то значи да смо број 1 у Вашингтону. Али сви људи с розе косом подижу овај знак и ја сам одлучио да то значи да смо ми број 1, зар не?", поручио је Венс док је држао средњи прст у ваздуху.

Поред тога, Венс је изјавио да је ваздушни напад на Иран био "изузетно успешан", упркос почетним обавештајним проценама које указују на то да је штета по ирански нуклеарни програм била знатно мања него што тврди Бела кућа.

"Не само да смо уништили ирански нуклеарни програм, већ смо то урадили без иједне америчке жртве. То је оно што се догодило", рекао је Венс окупљенима на распродатој вечери у савезној држави из које долази.

Венс је у обраћању члановима странке објаснио темељне елементе такозване Трампове доктрине:

"Прво, јасно дефинишите амерички интерес – у овом случају да Иран не сме имати нуклеарно оружје. Друго, покушајте да тај проблем решите агресивном дипломатијом. Треће, ако то не успе, употребите надмоћну војну силу и повуците се пре него што сукоб постане дуготрајан."

BREAKING: Vice President J.D. Vance just casually slings up his middle finger. pic.twitter.com/5CsbYCaUJW

— Leading Report (@LeadingReport) June 25, 2025