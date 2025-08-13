clear sky
„Обојена револуција је вечерас показала своје право лице“ МАЈА ГОЈКОВИЋ О ВЕЋЕРАШЊИМ ПРОТЕСТИМА: Професионални блокадери показали очигледну намеру да изазову сукобе међу суграђанима

13.08.2025. 23:51 23:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Покрајинска влада

Вечерас су професионални блокадери напали просторије Српске напредне странке у Новом Саду, Београду и другим местима широм Србије, чиме показују очигледну намеру да изазову сукобе међу суграђанима, поручила је председница Покрајинске владе Маја Гојковић.

Хвала свима којима је јасна намера блокадера и који достојанствено бране Србију и пружају отпор онима који читав дан позивају на рушење Србије, казала је и додала:

„Чланови наше странке и многобројни грађани широм државе, бранећи своју странку, бране демократију и слободу. Очигледно је да је обојена револуција показала своје право лице и покушава да насиљем направи хаос“.

Убеђена сам да ће Србија победити ово зло које малтретира добре људе у жељи да живе нормалан живот у стабилној и мирној држави“, изјавила је председница Покрајинске владе и чланица Председништва Српске напредне странке Маја Гојковић, поводом вечерашњих напада на просторије и чланове странке у више градова широм Србије.

 

маја гојковић протест обојена револуција
Вести Политика
