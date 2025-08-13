МАЛО МИРНИЈЕ, АЛИ ЈОШ УВЕК НАПЕТО У Новом Саду учесници протеста и даље испред просторија СНС на Булевару ослобођења
НОВИ САД: Испред просторија СНС на Булевару ослобођења у Новом Саду и даље су учесници протеста на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови, а испред просторија су и присталице СНС, док су између њих припадници Жандармерије.
Ситуација је тренутно мирнија, али и даље напета, након што су демонстранти гађали каменицама и пиротехничким средствима просторије и присталице СНС и Жандармерију.
Излози радњи поред просторија СНС такође су разбијени.
Учесници протеста претходно су напали страначке просторије СНС у Стражиловској улици.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је раније вечерас да је најмање шест полицајаца повређено у нередима у више градова Србије, а да их је према најновијим информација, вероватно и много више.
Они који су ишли ка просторијама Српске напредне странке, блокадери, су нападали и грађане и полицију без икаквог разлога, рекао је Дачић.