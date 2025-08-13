clear sky
МАЛО МИРНИЈЕ, АЛИ ЈОШ УВЕК НАПЕТО У Новом Саду учесници протеста и даље испред просторија СНС на Булевару ослобођења

13.08.2025. 23:19 23:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
снс
Фото: Tanjug (Saška Drobnjak)

НОВИ САД: Испред просторија СНС на Булевару ослобођења у Новом Саду и даље су учесници протеста на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови, а испред просторија су и присталице СНС, док су између њих припадници Жандармерије.

Ситуација је тренутно мирнија, али и даље напета, након што су демонстранти гађали каменицама и пиротехничким средствима просторије и присталице СНС и Жандармерију.

снс
Фото: Dnevnik


 

Излози радњи поред просторија СНС такође су разбијени.
 

Учесници протеста претходно су напали страначке просторије СНС у Стражиловској улици. 
 

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је раније вечерас да је најмање шест полицајаца повређено у нередима у више градова Србије, а да их је према најновијим информација, вероватно и много више.
 

Они који су ишли ка просторијама Српске напредне странке, блокадери, су нападали и грађане и полицију без икаквог разлога, рекао је Дачић.
 

Протест СНС снс нс
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
