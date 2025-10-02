(ФОТО) КРВАВО ЈУТРО У СИНАГОГИ Двоје убијено у нападу ножем и аутомобилом, троје тешко повређено
МАНЧЕСТЕР: Полиција Манчестера саопштила је данас да су у нападу аутомобилом и ножем код синагоге у том граду убијене најмање две особе, а да је "троје других грађана и даље у тешком стању".
У полицијском саопштењу се наводи да се верује да је убијен и нападач, на кога су пуцали припадници полиције, али да се то "тренутно не може потврдити због безбедносних проблема" око сумњивих предмета на његовом телу, преноси Би-Би-Си (BBC).
На лице места позвана је и јединица за деактивирање бомби.
"Велики број људи који су се у време инцидента молили у синагоги задржан је унутра док није обезбеђена та област, али сада су евакуисани", наводи се у полицијском саопштењу.
Напад аутомобилом и ножем догодио се у близини синагоге Хебрејске конгрегације Хитон Парк у Улици Мидлтон Роуд, током обележавања јеврејског празника Јом Кипур.
Полиција је саопштила да је у 9.31 сати примила дојаву грађанина који је пријавио да је аутомобил налетео на пролазнике и да је један мушкарац избоден ножем.
Полиција је у 9.37 часова прогласила "озбиљан инцидент", а полицајци су касније пуцали на осумњиченог.