(ВИДЕО) СУДАР АВИОНА ИЗАЗВАО ПОЖАР НА АЕРОДРОМУ Двоје лакше повређено

12.08.2025. 08:15 08:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Aerodrom
Фото: Ron Danielson via AP

KАЛИСПЕЛ: Мали авион који је слетео на аеродром у Монтани сударио се са паркираним авионом, изазвавши пожар, али нико није тешко повређен, саопштиле су данас власти.

Једномоторни авион са четири особе покушао је да слети на градски аеродром Kалиспел око 14 часова, пренео је АП.

Прелиминарна истрага показује да је пилот изгубио контролу, срушио се на писту и ударио у више паркираних авиона, што је изазвало пожаре на неколико летелица.

Ватра је захватила и околно травнато подручје пре него што је угашена.

Сведоци су рекли да је авион ударио у други авион на крају писте, а путници су сами изашли из летелице.

Двоје људи задобило је лаке повреде и збринути су на лицу места.

Авион је идентификован као турбоелисни модел Соката ТБМ 700 из 2011. године, у власништву компаније Метер Скај ЛЛЦ из Пулмана, у Вашингтону.

Kонсултант за безбедност ваздухопловства Џеф Гуцети навео је да се такви инциденти, где мали авиони ударају у паркиране летелице, дешавају неколико пута годишње.

Овог фебруара, дошло је до судара авиона певача Винса Нила са паркираним авионом у Аризони, при чему је погинула једна особа.

Истрага тог случаја још није утврдила узрок несреће.

САД аеродром пожар
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
