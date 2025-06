(ВИДЕО) СВЕТ ЈОШ БЛИЖЕ КАТАСТРОФИ! Нападнута америчка војна база!

Агенција наводи да су обавештени извори рекли да је напад извршен на америчку базу која се налази у западном делу сиријске провинције Хасака.

Након напада, према истим изворима, уведене су појачане мере безбедности на главном улазу у базу.

Према изворима арапске новинске агенције Ал Маломах, инцидент се догодио јутрос када је зграда нападнута минобацачком гранатом.

Наводи се да за сада нема информација о томе ко ју је испалио или одакле је дошла.

Тврди се да је након гранатирања амерички контингент стациониран у бази стављен у стање високе приправности, подигнуто је неколико америчких хеликоптера, а амерички војници су претраживали подручје око објекта.

Missiles detected near the #US' Qasrak base in #Hasakah countryside, #NE_Syria hours after Washington launched strikes against #Iran.



Read more: https://t.co/bys9nhBtgw pic.twitter.com/Y7A02Y2Unq

— NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) June 23, 2025