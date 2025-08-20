clear sky
(ВИДЕО) ТАЈАНСТВЕНИ БЉЕСАК НА НЕБУ Светлећа лопта шокирала становнике

20.08.2025. 07:35 07:55
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
а
Фото: Screenshot X / Science girl

ТОКИО: Мистериозни објекат накратко је осветлио небо на западу Јапана док је падао.

То се догодило у уторак увече у префектури Кагошима, а представник јапанске метеоролошке агенције сматра да је у питању "вероватно ватрена лопта или метеорит", преноси Кјодо.

 Прелет мале светлосне лопте могао је да се види у неколико округа.

 


"Видети објекат који производи бљесак овог интензитета је можда прилика која се пружа једном у години", рекао је Казујоши Имамура, кустос у Научном центру Анан у префектури Токушима, који је снимио инцидент.

Како се наводи, локални званичници и полиција немају податке да је ико повређен у вези са овим случајем.

Вести Свет
