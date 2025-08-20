(ВИДЕО) ТАЈАНСТВЕНИ БЉЕСАК НА НЕБУ Светлећа лопта шокирала становнике
ТОКИО: Мистериозни објекат накратко је осветлио небо на западу Јапана док је падао.
То се догодило у уторак увече у префектури Кагошима, а представник јапанске метеоролошке агенције сматра да је у питању "вероватно ватрена лопта или метеорит", преноси Кјодо.
Meteor lights up the sky of Kagoshima, Japan, on August 19, 2025
Прелет мале светлосне лопте могао је да се види у неколико округа.
A very bright meteor was observed in the sky over Japan 🇯🇵 (19.08.205)
"Видети објекат који производи бљесак овог интензитета је можда прилика која се пружа једном у години", рекао је Казујоши Имамура, кустос у Научном центру Анан у префектури Токушима, који је снимио инцидент.
Meteor Japan
A meteor fireball blazed through the skies in Japan on the 19th of August, 2025.
Residents in Kyushu and Shikoku captured incredible images of the massive blue flash as it entered Earth's atmosphere.#Japan #Meteor pic.twitter.com/takeXeu3JK
Како се наводи, локални званичници и полиција немају податке да је ико повређен у вези са овим случајем.