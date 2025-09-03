(ВИДЕО) УЖАС, ВОЗ УДАРИО АУТО НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ Рампа је била спуштена, једноставно га је РАЗНЕО
Пољска државна железниае (ПКП) објавила је драматичан видео снимак несреће у којој је воз смрскао аутомобил на шинама као упозорење.
До овог опасног инцидента је дошло након што је возач прошао кроз спуштене рампе и зауставио се директно на шинама на деоници између Гранова и Стеншева, јавља "polsatnews.pl" .
Несрећа на пружном прелазу код Гранова догодила се 18. августа око 12:30 часова. Све службе за хитне интервенције - ватрогасци, полиција и хитна медицинска помоћ - одмах су послате на лице места, а ангажован је и спасилачки хеликоптер. Полиција у Познању, у Пољској, потврдила је да је аутомобилом управљао 81-годишњи мушкарац.
Према извештају, возач је возилом прошао кроз рампе које су већ биле спуштене и зауставио се на шинама. Након судара, превезен је у болницу и налази се у стабилном стању.
Недељу дана након несреће, објављен је снимак са надзорне камере у оквиру кампање "Безбедан прелазак".
Црна статистика на железницама
Због несреће, железнички саобраћај на тој деоници био је у прекиду око два сата, а за путнике је организован заменски аутобуски превоз.
ПКП је нагласио да су сви уређаји на прелазу исправно радили.
- Сваке године се на железничким и друмским прелазима догоди око 170 несрећа, у којима погине неколико десетина људи. У оквиру кампање "Безбедан прелазак", подижемо свест о опасностима које настају због непредузимања посебних мера предострожности - саопштила је компанија.
