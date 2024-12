(ВИДЕО) УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ! Туча навијача и полиције, ВИШЕ ОД 100 МРТВИХ, има и деце

Међутим, понекад се догоде и ствари које нису нимало лепе и које баце љагу на читав свет. Такво нешто овога пута долази из Гвинеје, из места Н'Зерокоре, где је више од 100 људи убијено због фудбала.

Наиме, у овој земљи се традиционално одржава такмичење које носи назив "Мамади Думбуја", који иначе тренутно врши и улогу привременог председника ове земље, а све се одиграло по завршетку утакмице између две екипе, када су избили инциденти.

Како истичу медији на друштвеним мрежама, у Гвинеји има око 100 мртвих људи након сукоба навијача широм града Н'Зокоре. Такође, они кажу да је све ескалирало у завршним тренуцима утакмице, када су се млади навијачи сукобили са полицијом, која није имала куд у тим тренуцима.

Све се одиграло на утакмици између Н'Зокоре и Лабеа, када су двојица фудбалера Лабеа добила црвене картоне, а онда је један од министара тражио да се један поништи. Потом је уследио и пенал за Лабеу, што је само разбеснелно навијаче, који су почели са каменовањем, а полиција је потом узвратила сузавцем.

Тренутно се нагађа да је око 100 људи мртво, те да ту има и малолетника, а да је и доста повређеним у критичном стању.

❗️🇬🇳 - At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N'zerekore, Guinea.



This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE

