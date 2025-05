(ВИДЕО) ЗА ДЛАКУ ИЗБЕГНУТ РАТ НАТО И РУСИЈЕ Тензије на води и у ваздуху, интервенисао и СУ 35!

Да би помогао танкеру, руски војни авион Су-35 ушао је у естонски ваздушни простор, објавио је на друштвеној мрежи Икс Антон Герашченко, бивши саветник украјинског министра унутрашњих послова.

Естонија је оптужила Русију за повреду њеног ваздушног простора и уручила протестну ноту руском амбасадору.

Руски и естонски медији су извештавали о овом догађају.

Руска верзија догађаја

Руски медиј Lenta.ru је објавио да је естонска морнарица, уз подршку пољског ваздухопловства, покушала да задржи танкер у међународним водама, који је пловио под габонском заставом ка руској луци.

„Естонци су прво покушали да натерају танкер да уђе у њихове територијалне воде. Када посада није попустила, припадници снага безбедности су почели да застрашују брод ударајући га, па су чак покушали да на њега искрцају војнике из хеликоптера“, наводи руски медији

Истичу да је танкер задржао курс и успео да се удаљи од потере, док су, према руским наводима, у операцији учествовали естонски чамац, брод, хеликоптер, авион, као и ловци МиГ-29 из пољског ваздухопловства.

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia's shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 14, 2025