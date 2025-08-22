„ВАШЕ КРВИ ДЕО – НЕЧИЈИ ЖИВОТ ЦЕО"
ХУМАНОСТ УЈЕДИНИЛА РЕГИОН На Чукарици одржана велика међународна акција давалаштва крви
У Спортском центру „Жарково“ данас је одржана велика међународна акција добровољног давалаштва крви, која је, по речима организатора, надмашила сва очекивања, и по броју давалаца, и по снази поруке коју је послала.
Акцију су организовали Градска општина Чукарица, која већ четврту годину заредом активно подржава ову племениту мисију, Удружење давалаца крви Чукарица и Трансфузиолошка служба ВМА.
Под слоганом „Ваше крви део – нечији живот цео“, овај хумани догађај привукао је велики број давалаца из свих крајева Србије и региона – Будве, Никшића, Пљеваља, Бање Луке, Требиња, Гацка, Вишеграда, Модриче, Бијељине, Угљевика, Јагодине, Ивањице, Чачка и других градова.
Акцију је посетио председник Градске општине Чукарица Никола Аритоновић, искористивши прилику да се захвали организаторима на труду и великом срцу, као и свим даваоцима који су се одазвали.
“Ово није само акција давалаштва, ово је празник хуманости. Када видимо људе из различитих градова и држава како долазе да дају део себе за неког потпуно непознатог, схватимо да за доброту и племенитост не постоје ни границе ни разлике. Као општина, поносни смо што смо део овог подухвата већ четврту годину заредом. Наш циљ није само да подржимо овакве акције, већ да их учинимо трајном вредношћу у животу наше заједнице. Овде данас видимо шта заиста значи регионална сарадња – не на папиру, већ међу људима, за људе. Данашња акција је најбољи доказ да истинска солидарност нема границе. Када је у питању људски живот, сви смо један тим“, поручио је председник Аритоновић истичући да је присуство давалаца из региона снажан симбол заједништва и племенитости која нема границе.
Из Удружења давалаца крви Чукарица истакли су да је Чукарица постала препознатљива као пример добре праксе и организованости у оваквим акцијама, захваљујући системској подршци локалне самоуправе, али и снажној подршци грађана.
„Будите хероји у свом граду. Не требају вам ни униформа, ни звање - довољно је да имате срце које зна да препозна када је некоме потребна помоћ. Крв је нешто што се не може купити, нити вештачки створити – може се само дати, од срца. И зато свако ко је данас дошао – поклонио је некоме живот, наду и шансу“, поручио је председник истакавши да је управо ова врста солидарности оно што је најпотребније друштву у временима пуним изазова.
У просторијама Спортског центра „Жарково“ владао је позитиван дух, испуњен захвалношћу, осмесима и искреном жељом да се помогне. Акција је трајала од 8 до 14 часова, а по речима медицинског особља, сакупљено је довољно јединица крви да се помогне већем броју пацијената у наредним данима.
Овај дан остаће упамћен као снажан симбол заједништва, хуманости и међусобне подршке – вредности које су Чукарицу и овај регион поново ставиле на мапу људскости.
(pink.rs)