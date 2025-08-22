ТРИ АКТИВНОСТИ ПРОТИВ ВУЧИЋА У ПРЕТХОДНИХ 12 ГОДИНА: Вучевић о акцијама блокадера: Убеђени су да могу некоме да иду на кућу, да је нормално некоме да кажу да ће га убити!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на К1 телевизији о намерама блокадера као и акцијама против председника државе у претходних 12 година.
-Они су убеђени да могу да иду некоме на кућу. Мени су долазили више пута. Они су убеђени да могу да иду некоме на просторије, да пале. Увек имате прво политичку најаву, медијско пумпање, па активност на улицама. Претходни 12 година имате три активности према председнику Вучићу- дехуманизацију, он није човек, затим делегитимизација да он није изабран вољом грађана, и трећи стуб те добро осмишљене платформе јесте криминализација, да је вођа криминалних банди. Такви људи заслужују да им се нешто лоше деси, посебно када убедите себе да нема правне одговорности. Они верују да је нормално да некоме кажу да ће га убити. Нама су делови државе који би морали да се успротиве овоме саучесници у овоме. Мислим и на просвету, ако имате ректора који се бави да универзитет пропада, а не да напредује, онда не можете да причате да држава не утиче на то. И то јесте обојена револуција. Када то кажете и докажете, вама одмах залепе етикету да сте теоретичар завере. Обратите пажњу на пример, ови њихови медији за обмане и лаже објављују да су инциденте изазвале присталице СНС које су се окупиле у просторијама СНС. То је као када би власник стана био крив што је нападач хтео да га нападне. Они су увек грађани, а ми присталице СНС. Они су светла страна, а та светла страна баш долази да запали мрачну страну. Они су убеђени да могу да иду некоме на кућу. Мени су долазили више пута. Они су убеђени да могу да иду некоме на просторије, да пале. Увек имате прво политичку најаву, медијско пумпање, па активност на улицама . рекао еј Вучевић.
Три активности против председника Вучића
Претходни 12 година, подсетио је Вучевић, три су активности уперене према председнику Вучићу- дехуманизацију, он није човек, затим делегитимизација, да он није изабран вољом грађана, и трећи стуб те добро осмишљене платформе јесте криминализација, да је вођа криминалних банди.
-Такви људи заслужују да им се нешто лоше деси, посебно када убедите себе да нема правне одговорности. Они верују да је нормално да некоме кажу да ће га убити. Нама су делови државе који би морали да се успротиве овоме саучесници у овоме. Мислим и на просвету, ако имате ректора који се бави да универзитет пропада, а не да напредује, онда не можете да причате да држава не утиче на то. И то јесте обојена револуција. Када то кажете и докажете, вама одмах залепе етикету да сте теоретичар завере. Обратите пажњу на пример, ови њихови медији за обмане и лаже објављују да су инциденте изазвале присталице СНС које су се окупиле у просторијама СНС. то је као када би власник стана био крив што је нападач хтео да га нападне. Они су увек грађани, а ми присталице СНС. они су светла страна, а та светла страна баш долази да запали мрачну страну - рекао је Вућевић.
Блокаде ремете људима животе
Блокаде угрођавају нормалан животВучевић је рекао да су због блокада људима угрожени бизниси, мање се друже, мање путују.
-Знам многе људе који имају мале компаније, угрожени су јер мање тргују. Ово није амбијент да људи иду у куповине. Веома је важно што ће држава и председник у недељу представити пакет мера нове помоћи, на ограничавање маржи. Не можемо да гледамо само људе с већим примањима. Посебна пажња мора бити усмерена ка пензионерима. Ја бих додао пакет подршке кредитне шеме за младе људе, али и Алиментациони фонд. Држава помаже самохраном родитељу, а онда после држава процесуира онога који се понаша неодговорно. Ми смо спремни да говоримо о променама, ми хоћемо да се мењамо. Ово интересује огромну већину грађана. Видите малу групу која види своју шансу да се дочепа власти. Нису проблем промене, проблем је да промене не могу бити уништавање Србије. Не можете да зауставите живот да бисте дошли на власт - рекао је Вучевић.