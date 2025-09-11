(ВИДЕО) ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ПРЕСТОНИЦУ ТУРСКЕ 4,1 Степен по рихтеру задрмао Анкару, ЕВО КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО ПОТРЕС
АНKАРА: Јак земљотрес регистрован је данас пре продне у турској престоници Анкари, а према званичном саопштењу, магнитуда потреса била је 4,1 степен Рихтерове скале, објавио је ТРТ.
Земљотрес се осетио у области Чанкаја, у области у којој се налази државна РТВ компанија ТРТ.
Људи су у паници истрчавали из својих домова на улице.
На друштвеним мрежама круже и видео-снимци људи који у паници беже из угоститељских и малопродајних објеката.
Merkez üssü Ankara Kalecik olan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Према првим информацијама, земљотрес, који се осетио у централном делу Турске, како је објавио ТРТ, није изазвао штету.
Према подацима Центра за управљање катастрофама (АФАД), магнитуда потреса била је 4,1 степен Рихтерове скале, а дубина земљотреса у области Kалеџик била је 11,08 километара.