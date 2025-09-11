overcast clouds
11.09.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ПРЕСТОНИЦУ ТУРСКЕ 4,1 Степен по рихтеру задрмао Анкару, ЕВО КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО ПОТРЕС

11.09.2025. 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: pixabay.com

АНKАРА: Јак земљотрес регистрован је данас пре продне у турској престоници Анкари, а према званичном саопштењу, магнитуда потреса била је 4,1 степен Рихтерове скале, објавио је ТРТ.

Земљотрес се осетио у области Чанкаја, у области у којој се налази државна РТВ компанија ТРТ.

Људи су у паници истрчавали из својих домова на улице.

На друштвеним мрежама круже и видео-снимци људи који у паници беже из угоститељских и малопродајних објеката.

Према првим информацијама, земљотрес, који се осетио у централном делу Турске, како је објавио ТРТ,  није изазвао штету.

Према подацима Центра за управљање катастрофама (АФАД), магнитуда потреса била је 4,1 степен Рихтерове скале, а дубина земљотреса у области Kалеџик била је 11,08 километара.

