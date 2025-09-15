clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАОШТРАВАЊЕ, ТРАМП ЈЕ ОВО ПРВИ ПУТ РЕКАО ЗА РУСИЈУ! Како ће Путин реаговати?

15.09.2025. 14:30 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
(Aло.рс, Политико)
Коментари (0)
s

Амерички председник Доналд Трамп је коначно назвао Русију агресором у рату против Украјине, додатно показујуćи да заоштрава став према Москви.

То је објавио Политико који наводи да је Трамп, говореćи о жртвама у редовима украјинских и руских трупа, Трамп новинарима синоћ рекао да је "8.000 војника погинуло ове недеље, из обе земље".

- Нешто више из Русије, али када сте агресор, губите више - казао је Трамп.

Бриселски сајт подсећа да је Трамп раније одбијао да осуди Москву због инвазије на Украјину, а његова администрација је у фебруару стала на страну Русије и Северне Кореје одбацивши усвајање документа УН којим се подржава територијални интегритет Украјине и осуђује Москва.

САД су се такође успротивиле саопштењу Г7 у фебруару у којем се Русија назива агресором.

Трамп је окривио Украјину за рат, рекавши у априлу да "не почињете рат против некога ко је 20 пута веćи од вас, а затим се надате да ćе вам људи дати неке ракете".

Али, Трампов став према Кремљу се променио током овог лета, а његова администрација врши све веćи притисак на руског председника Владимира Путина док он опструише Трампове посредничке напоре за успостављање директних мировних преговора Кремља с украјинским лидером Володимиром Зеленским.

- Зауставио сам седам ратова и мислио сам да ćе овај бити лак за мене, али ово се испоставило као тешко. Мислим да ја морам да причам у име свих. Они (Зеленски и Путин) се мрзе. Толико се мрзе да не могу да дишу - рекао је Трамп.

 

 

 

Доналд Трамп владимир путин рат русија украјина
Извор:
(Aло.рс, Политико)
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај