ЗАОШТРАВАЊЕ, ТРАМП ЈЕ ОВО ПРВИ ПУТ РЕКАО ЗА РУСИЈУ! Како ће Путин реаговати?
Амерички председник Доналд Трамп је коначно назвао Русију агресором у рату против Украјине, додатно показујуćи да заоштрава став према Москви.
То је објавио Политико који наводи да је Трамп, говореćи о жртвама у редовима украјинских и руских трупа, Трамп новинарима синоћ рекао да је "8.000 војника погинуло ове недеље, из обе земље".
- Нешто више из Русије, али када сте агресор, губите више - казао је Трамп.
Бриселски сајт подсећа да је Трамп раније одбијао да осуди Москву због инвазије на Украјину, а његова администрација је у фебруару стала на страну Русије и Северне Кореје одбацивши усвајање документа УН којим се подржава територијални интегритет Украјине и осуђује Москва.
САД су се такође успротивиле саопштењу Г7 у фебруару у којем се Русија назива агресором.
Трамп је окривио Украјину за рат, рекавши у априлу да "не почињете рат против некога ко је 20 пута веćи од вас, а затим се надате да ćе вам људи дати неке ракете".
Али, Трампов став према Кремљу се променио током овог лета, а његова администрација врши све веćи притисак на руског председника Владимира Путина док он опструише Трампове посредничке напоре за успостављање директних мировних преговора Кремља с украјинским лидером Володимиром Зеленским.
- Зауставио сам седам ратова и мислио сам да ćе овај бити лак за мене, али ово се испоставило као тешко. Мислим да ја морам да причам у име свих. Они (Зеленски и Путин) се мрзе. Толико се мрзе да не могу да дишу - рекао је Трамп.