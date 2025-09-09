ЗЕЛЕНСКИ УВЕО ЗАБРАНУ БИВШИМ ФУНКЦИОНЕРИМА ДА НАПУСТЕ УКРАЈИНУ Кулеба: "Отишао сам као лопов”
KРАKОВ: Бивши украјински министар спољних послова Дмитро Kулеба изјавио је данас да никада није помишљао да ће морати да напусти своју земљу током ноћи "као лопов" и да се сада налази у Kракову у Пољској.
Он је Украјину напустио само неколико часова пре него што је на снагу ступила уредба о забрани бившим дипломатама и функционерима да напуштају Украјину, а Kулеба у телефонском разговору за италијаснки лист Kоријере дела сера каже да је на време сазнао за уредбу и да је успео да напусти земљу неколико сати пре него што је постала пуноважна.
Kако је рекао уредба није донета због чињенице да је од почетка рата ванредно стање забрањивало мушкарцима војног доба до 60 година да напуштају земљу, већ из других разлога.
"У Украјини, бивши дипломате нису обавезне да служе војску. Истина је да (предсдедник Украјине Володимир) Зеленски и његова пратња не желе да идемо у иностранство и говоримо ствари за које верују да би могле да буду супротне ставовима владе. Израчунао сам да је нас око двадесетак обухваћено овом мером. Не мислим да патим од маније прогона, али сигурно знам да је циљ уредбе да блокира мене и још неколико људи", рекао је Kулеба који је од 2020. до прошле говине био шеф украјинске дипломатије када га је Зеленски нагло сменио.
Он додаје и да је за њега забрана напуштања Украјине велики губитак, јер зарађује од предавања у иностранству - у Паризу и Сједињеним Америчким Државама где често путује на конференције.
"Моја плата зависи од страних извора. И у сваком случају, генерално тежим да браним нашу владу. Али у одређеним круговима у кулоарима моћи, и даље преовладава стари совјетски менталитет, према којем ако одете у иностранство као слободан грађанин, аутоматски постајете агент који кује заверу против државе", рекао је он.
Он је рекао и да је доспео на "црну листу" јер је јавно осудио намеру Зеленског да цензурише две владине комисије задужене за истраживање корупције.
"И то је озбиљан проблем. Цивилно друштво је намерно одлучило да ограничи критику како би неговало јединство у име ратних напора. Али Зеленски сада нема право да ово злоупотребљава да би ућуткао било који глас осим свог", рекао је Kулеба.