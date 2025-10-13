clear sky
ЖЕСТОК НАПАД ИЗ ВАЗДУХА Русија тврди да је оборила преко 100 украјинских дронова

13.10.2025. 07:36 07:45
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

МОСКВА: Руске снаге противваздушне одбране обориле су током ноћи 103 украјинска дрона, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Током протекле ноћи, од 23 часа синоћ до јутрос у 7 часова, дежурни системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 103 украјинске беспилотне летелице типа авион. На Криму је уништено 40 беспилотних летелица", наведено је у саопштењу, преноси РИА Новости.


Осим тога, како се наводи, уништено је 26 дронова у Астраханској области,19 изнад Црног мора, 14 у Ростовској области, два над Азовским морем и по један у Белгородској области и Калмикији.

русија-украјина Русија рат
Вести Свет
