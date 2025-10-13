ГУЖВЕ НА ИЗЛАЗУ ИЗ СРБИЈЕ Теретњаци сатима чекају пролаз
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне добијеним у 5.15 часова, на излазном терминалу за теретна возила граничног прелаза Батровци чека се три сата.
На прелазу Шид чека се два сата, а на прелазу Градина чека се сат времена.
На путничким терминалима нема задржавања.
Задржавања нема ни на наплатним станицама путева по нашој земљи.
Ауто-мото савез Србије (AMSS) наводи да период стабилних временских прилика и добрих јесењих услова за вожњу олакшавају путовања.
Како се наводи, на прилазима градова и главним путним правцима почетак радне недеље донеће променљив интезитет саобраћаја.
Лепо време користе и путари па је грађевинска сезона на путевима у пуном јеку и зато су на најфреквентнијим правцима честе измене у редовном одвијању саобраћаја, истичу из AMSS.