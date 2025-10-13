clear sky
ГУЖВЕ НА ИЗЛАЗУ ИЗ СРБИЈЕ Теретњаци сатима чекају пролаз

13.10.2025. 07:29 07:31
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне добијеним у 5.15 часова, на излазном терминалу за теретна возила граничног прелаза Батровци чека се три сата.

На прелазу Шид чека се два сата, а на прелазу Градина чека се сат времена.


На путничким терминалима нема задржавања.

Задржавања нема ни на наплатним станицама путева по нашој земљи.

Ауто-мото савез Србије (AMSS) наводи да период стабилних временских прилика и добрих јесењих услова за вожњу олакшавају путовања.

Како се наводи, на прилазима градова и главним путним правцима почетак радне недеље донеће променљив интезитет саобраћаја.

Лепо време користе и путари па је грађевинска сезона на путевима у пуном јеку и зато су на најфреквентнијим правцима честе измене у редовном одвијању саобраћаја, истичу из AMSS.

