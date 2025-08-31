БИЛО ЈЕ ТУ ШТРУДЛИ И АРОМАТИЧНИХ ПАПРИКАША
ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ЈЕЛА ОКУПИО КУВАРЕ ИЗ 30 СЕЛА У Бајмоку се кувале златна чорба и предивна тарана с кобасицом (ФОТО, ВИДЕО)
Домаћа тарана са кобасицом, традиционалне штрудле и фанаци, ароматични паприкаш, су само неки од укуса који су данас замирисали у Бајмоку.
Више од тридесет екипа окупило се на Етно фестивалу буњевачких националних јела, манифестацији која је у последње две деценије постала прави бренд овог места.
Фестивал је део другог дана "Дана буњевачке културе 2025", тродневне манифестације која обухвата и премијеру документарног филма и такмичење у дечјем спортском риболову. Овај догађај који одише културом, традицијом и заједништвом, привлачи све више посетилаца из целе Војводине.
Од чорби до колача
Учесници се такмиче у припреми широког спектра традиционалних специјалитета. Почев од чорби, гулаша и паприкаша до колача, штрудли и фанака. Главно јело које ће данас доминирати јеловницима биће домаћа тарана са кобасицом.
Жири не оцењује само укус и квалитет припремљених јела, већ и изглед кувара, опремљеност штандова и аутентичност јела. Такав приступ чува традицију и аутентичност буњевачке кухиње.
Обично бело брашно, со, шећер, квасац то су основни састојци из којих настају чувени буњевачки фанаци.
"Филује се, односно у листове се слаже, преклапа се тесто, преклапањем добијете те фине листове. Пуни се домаћим пекмезом од шљива, пече се и одгоре на крају посипа шећер", објашњава процес припреме овог традиционалног колача један од такмичара из Бајмока, док вешто обликује тесто.Мирис се ширио улицама, а прича о храни постајала је прича о идентитету и припадности.
Када традиција постане уметност
Главни адути овогодишњег фестивала биле су тарана и златна чорба, али су се у котлићима кували и разни гулаши и паприкаши. Нису изостали ни слатки специјалитети попут штрудли или салчића, који су привукли пажњу бројних посетилаца.
"Трудимо се да што више националних мањина учештвује на нашем фестивалу, то нам је циљ. Ове године учештвују представници мађарске и немшке националне мањине. Они спремају своја национална јела, а ми нашу традиционалну тарану са дивеницом", каже Иван Лазић, председник Буњевачког културног центра из Бајмока.
Иако фестивал нема такмичарску основу, стручни жири је пажљиво оценио аутентичност јела и саму презентацију. Током 20 година постојања, фестивал је полако постао бренд Бајмока, али и незаобилазан део туристичке понуде читаве регије.
"Туристичка организација је у више наврата истицала чињеницу да је Суботица град манифестација, град сјајних фестивала, и то фестивала који могу да се похвале изузетно дугом традицијом", истиче Божидарка Голубовић, директорка Туристичке организације града Суботица.
Манифестацију је свечано отворио покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић у просторијама КПД "Јединство - Egység". Он је истакао да је ова манифестација буњевачке националне заједнице од великог значаја како за Бајмок, тако и за Суботицу, а и целу АП Војводину.
"Договорили смо се да на предстојећем сајму туризма у Новом Саду који ће бити организован у новембру, ово буде једна од манифестација коју ћемо представити. Ово јесу манифестације које доводе велики број туриста, а потрудићемо се да заједно са организаторима још више промовисемо ову манифестацију да бисмо је подигли на међународни ниво", рекао је Иванишевић.
Покрајински секретар је обишао изложбене и продајне штандове учесника манифестације, која има подршку Министарства за бригу о селу и Покрајинске владе, односно Покрајинског секретаријата за образовање, прописе и националне мањине. Манифестацију подржавају Министарство за бригу о селу и Покрајинска влада, односно Покрајински секретаријат за образовање, прописе и националне мањине.
Текст, фото и видео: Сандра Иршевић