(ФОТО) Дружење, кокице, филм, базар... БУКОВЧАНИ У ХУМАНИТАРНОЈ МИСИЈИ ЗА МАЛУ НИКОЛИНУ Сав прикупљен новац иде за ЛЕЧЕЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ рођене са страбизмом и нистагмусом

03.09.2025. 19:43 19:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
деца
Фото: Promo

"Биоскоп на отвореном" се у петак, 5. септембра, након успеха на Детелинари, сели на Тргић у Буковцу, а пројекција цртаног филма "Садко - авантура под морем" биће приказана од 19 часова.

И овог пута дружење је хуманитарног карактера, те ће улазница за биоскоп бити уплата смс поруке садржине 220 на број телефона 2407 за осмогодишњу Николину Тешановић, девојчицу рођену са страбизмом и нистагмусом. 
 

Осим тога, биће организован мини хуманитарни базар, у оквиру ког ће се продавати кокице, лимунада, мекике, и играчке за децу, а новац, колико је ко у могућности, ће моћи да се убаци у обележене кутије за донације.

деца
Фото: Promo


Организатори манифестације су Удружење грађана "Нови Сад" и  "Спортисимо" спортска породица, уз помоћ Удружења жена "Буковачке виле".
 

буковац лечење деце хуманитарна помоћ хуманитарна мисија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
