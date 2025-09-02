„КАД ЈЕ БАЛ, НЕК' ЈЕ ГРОЖЂЕБАЛ“ Представљен програм овогодишње винске феште у Сремским Карловцима
Програм овогодишњег „Грожђебала“ - традиционалне карловачке бербе грожђа, која ће бити одржана у Сремским Карловцима од 12. до 14. септембра - представљен је на конференцији за медије у Београду.
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић је истакао да ће Секретаријат пружити подршку тој манифестацији која је, како је навео, достојна Сремских Карловаца и квалитета вина са Фрушке горе.
Он је том приликом казао да ће Центар за културу у овој општини, заједнички пројекат Покрајинске владе, Министарства за културу и Општине Сремски Карловци, бити место где ће култура и традиција бити обједињени.
Председник Општине Сремски Карловци Дражeн Ђурђић навео је да виноградарска традиција у том месту траје вековима и да током одржавања тродневне манифестације, улице те општине постају позориште живота – испуњено музиком, занатима, вином, гастрономијом и осмесима свих генерација.
Директорка Туристичке организације Сремских Карловаца Марија Чупић поручила је да ће гости моћи да искористе обједињену улазницу која омогућава обилазак четири културно-историјска објекта у пратњи туристичког водича.
Манифестација „Грожђебал“, чији овогодишњи слоган гласи „Кад је бал, нек' је Грожђебал“, основана је 1930. године у Сремским Карловцима, а обновљена 1992. године.
Програм Карловачке бербе:
ПЕТАК, 12. септембар
18:00 – 18:30 ДЕФИЛЕ БЕРАЧА
18:30 – 19:45 Наступ културно-уметничких друштава:
ОКУД „Бранково коло“, Сремски Карловци
AКУДУНС „Соња Маринковић“, Нови Сад
ОКУД „Свети Сава“, Нова Пазова
20:00 – 21:00 КОНЦЕРТ„ПРИЈАТЕЉИ ЗАУВЕК“ : ЉУБИЦА ВРАНЕШ И ДРАГОЉУБ БАЈИЋ
21:00 – 21:30 Свечано отварање „Карловачке бербе грожђа“
21:45 – 23:45 КОНЦЕРТ „ФЕНЕЧКИ БИСЕРИ“
СУБОТА, 13. септембар
11:00 – 13:00 Активности за децу - Аниматорски клуб „Џентлмен и дама“
12:00 – 12:45 Програм за децу - СК-АРТ
13:00 – 13:30 Проглашење победника у акцији „Сачувајмо лепе куће и баште Сремских Карловаца“
14:00 – 15:00 Разгледање културно–историјских знаменитости са
туристичким водичем (пријаве у Туристичкој организацији Сремских Карловаца)
17:00 – 19:00 Радионице за децу на платоу код ТО Сремски Карловци
Покрет здравље и авантура „Ес Атлетикс“ (Трка са препрекама и разни атлетски изазови)
Креативно–уметничка радионица за децу Иве Жигић
20:00 – 22:00 КОНЦЕРТ „ИМА НЕКА ТАЈНА
ВЕЗА“: АЛЕН ИСЛАМОВИЋ
22:15 – 00:15 КОНЦЕРТ„ЈЕДНОМ СЕ ЖИВИ“: АЦО ПЕЈОВИЋ
НЕДЕЉА, 14. септембар
10:00 – 11:00 Разгледање културно–историјских знаменитости са
туристичким водичем (пријаве у ТО Сремских Карловаца)
12:00 – 12:45 Такмичење у рецитовању стихова Бранка Радичевића и Душка
Трифуновића
12:45 – 13:00 Проглашење победника
13:15 – 13:45 Представа за децу „Принц Жаба“
13:45 – 14:30 Карловачки тинејџ бенд „Гари Потер“, СК-АРТ
14:00 – 15:00 Разгледање културно – историјских знаменитости са
туристичким водичем (пријаве у ТО Сремских Карловаца)
17:00 – 19:00 Радионице за децу на платоу код ТО Сремски Карловци
Покрет здравље и авантура „Ес Атлетикс“ (Трка са препрекама и разни атлетски изазови)
Креативно – уметничка радионица за децу Иве Жигић
18:00 – 19:00 Модна ревија „Жена, памук и вино“ ручно рађене хаљина УГ „Љубав и носталгија“ – Сремски Карловци
19:30 – 20:45 Симфонијски спектакл „НА БАЛУ“ у Сремским Карловцима
21:15 – 23:15 КОНЦЕРТ „ВРЕДЕЛО ЈЕ ЧЕКАТИ“ : ПЕЂА ЈОВАНОВИЋ
ДОПУНСКИ ПРОГРАМ, 14. септембар
11:30 – 14:30 Вожња фијакером – промотивне туре