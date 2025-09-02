scattered clouds
34°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„КАД ЈЕ БАЛ, НЕК' ЈЕ ГРОЖЂЕБАЛ“ Представљен програм овогодишње винске феште у Сремским Карловцима

02.09.2025. 16:42 16:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
карловци
Фото: vojvodina.gov.rs/Dnevnik

Програм овогодишњег „Грожђебала“ - традиционалне карловачке бербе грожђа, која ће бити одржана у Сремским Карловцима од 12. до 14. септембра - представљен је на конференцији за медије у Београду.

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић је истакао да ће Секретаријат пружити подршку тој манифестацији која је, како је навео, достојна Сремских Карловаца и квалитета вина са Фрушке горе.

Он је том приликом казао да ће Центар за културу у овој општини, заједнички пројекат Покрајинске владе, Министарства за културу и Општине Сремски Карловци, бити место где ће култура и традиција бити обједињени.

Председник Општине Сремски Карловци Дражeн Ђурђић навео је да виноградарска традиција у том месту траје вековима и да током одржавања тродневне манифестације, улице те општине постају позориште живота – испуњено музиком, занатима, вином, гастрономијом и осмесима свих генерација.

Директорка Туристичке организације Сремских Карловаца Марија Чупић поручила је да ће гости моћи да искористе обједињену улазницу која омогућава обилазак четири културно-историјска објекта у пратњи туристичког водича.


Манифестација „Грожђебал“, чији овогодишњи слоган гласи „Кад је бал, нек' је Грожђебал“, основана је 1930. године у Сремским Карловцима, а обновљена 1992. године.

карловци
Фото: vojvodina.gov.rs

Програм Карловачке бербе:

ПЕТАК, 12. септембар

18:00 – 18:30 ДЕФИЛЕ БЕРАЧА 
18:30 – 19:45 Наступ културно-уметничких друштава:
ОКУД „Бранково коло“, Сремски Карловци
AКУДУНС „Соња Маринковић“, Нови Сад
ОКУД „Свети Сава“, Нова Пазова
20:00 – 21:00 КОНЦЕРТ„ПРИЈАТЕЉИ ЗАУВЕК“ : ЉУБИЦА ВРАНЕШ И ДРАГОЉУБ БАЈИЋ
21:00 – 21:30 Свечано отварање „Карловачке бербе грожђа“
21:45 – 23:45 КОНЦЕРТ „ФЕНЕЧКИ БИСЕРИ“

СУБОТА, 13. септембар

11:00 – 13:00 Активности за децу - Аниматорски клуб „Џентлмен и дама“
12:00 – 12:45 Програм за децу - СК-АРТ
13:00 – 13:30 Проглашење победника у акцији „Сачувајмо лепе куће и баште Сремских Карловаца“
14:00 – 15:00 Разгледање културно–историјских знаменитости са
туристичким водичем  (пријаве у Туристичкој организацији Сремских Карловаца)
17:00 – 19:00 Радионице за децу на платоу код ТО Сремски Карловци
Покрет здравље и авантура „Ес Атлетикс“ (Трка са препрекама и разни атлетски изазови)
Креативно–уметничка радионица за децу Иве Жигић
20:00 – 22:00 КОНЦЕРТ „ИМА НЕКА ТАЈНА
ВЕЗА“: АЛЕН ИСЛАМОВИЋ 
22:15 – 00:15 КОНЦЕРТ„ЈЕДНОМ СЕ ЖИВИ“: АЦО ПЕЈОВИЋ

НЕДЕЉА, 14. септембар

10:00 – 11:00 Разгледање културно–историјских знаменитости са
туристичким водичем (пријаве у ТО Сремских Карловаца)
12:00 – 12:45 Такмичење у рецитовању стихова Бранка Радичевића и Душка
Трифуновића
12:45 – 13:00 Проглашење победника
13:15 – 13:45 Представа за децу „Принц Жаба“
13:45 – 14:30 Карловачки тинејџ бенд „Гари Потер“, СК-АРТ
14:00 – 15:00 Разгледање културно – историјских знаменитости са
туристичким водичем (пријаве у ТО Сремских Карловаца)
17:00 – 19:00 Радионице за децу на платоу код ТО Сремски Карловци
Покрет здравље и авантура „Ес Атлетикс“ (Трка са препрекама и разни атлетски изазови)
Креативно – уметничка радионица за децу Иве Жигић
18:00 – 19:00 Модна ревија „Жена, памук и вино“ ручно рађене хаљина УГ „Љубав и носталгија“ – Сремски Карловци
19:30 – 20:45 Симфонијски спектакл „НА БАЛУ“ у Сремским Карловцима
21:15 – 23:15 КОНЦЕРТ „ВРЕДЕЛО ЈЕ ЧЕКАТИ“ : ПЕЂА ЈОВАНОВИЋ

ДОПУНСКИ ПРОГРАМ, 14. септембар
11:30 – 14:30 Вожња фијакером – промотивне туре
 

грожђебал сремски карловци манифестација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА ВЕЧЕРАС ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „НОВИ БАЛКАНСКИ РИТАМ” „Славик” на отварању
а

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА ВЕЧЕРАС ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „НОВИ БАЛКАНСКИ РИТАМ” „Славик” на отварању

02.09.2025. 12:57 13:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај