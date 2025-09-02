У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА ВЕЧЕРАС ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „НОВИ БАЛКАНСКИ РИТАМ” „Славик” на отварању
Четврто издање интернационалног фестивала „Нови балкански ритам” почиње вечерас и трајаће до четвртка.
Први дан програма отвара концерт састава „Славик”, у Сремским Карловцима, Сремској. Други дан Фестивала биће одржан у Позоришту „Дадов” у Београду, представом „Mirror With Sound”, а онда, последњег дана, Фестивал се одржава у Сремској Митровици, где ће поново засвирати „Славик”, уз појачање студената са Академије драмских уметности Краков, из Пољске. Фестивал примарно промовише технику телесне музике, па ће у сарадњи са Пољским институтом у Београду, позориштем „Розбарк” из Битома и Националном академијом позоришне уметности из Кракова, бити реализоване плесне и музичке представе, радионице и концерти. Сви програми су бесплатни.
Концертно отварање вечерас биће одржано у Еколошком центру „Радуловачки”, у Сремским Карловцима. Уметнички двојац Alice in WonderBand који у склопу организације Отворени круг Нови Сад организује „Нови балкански ритам”, живи на Стражилову, па је њима карловачки „Радуловачки” још једно природно окружење. Отворени круг Нови Сад примењује обједињене уметничке праксе. У раду користе различите технике физичког и социјалног театра, телесну музику, истраживање покрета, као и психолошко знање и вештине. Организују радионице, представе и концерте, а ове године славе 10 година постојања.
„Славик” ствара и изводи world music, спајајући телесну, вокалну и инструменталну музику
У формацији бенда „Славик”, који ствара и изводи world music, спајајући телесну, вокалну и инструменталну музику и мешајући пољски, шлески, српски и енглески језик, међународно истакнути члан је Јулија Левандовска, уметница из Пољске. У склупу фестивалског програма, она ће водити радионицу целовите праксе названу Body Voicing, у слободном преводу - игра звука у покрету. То подразумева вокалне, као и вежбе покрета за загревање, отварање и буђење. Водитељка у свом раду користи јога положаје, који омогућавају концентрацију и позиционирање тела како би се подржао звук. Рад заснива на елементима вокалног тренинга, које је научила од мајстора позоришног заната са којима је радила, међу којима су Кристин Линклејтер и Зигмунт Молик. Такође, користиће се и неке вежбе Александре Стрелникове за астматичаре за проширење могућности дисања, као и за припрему за даљи рад са покретом и гласом.
У Позоришту „Дадов” сутра ће наступити Alice in WonderBand, заједно са Позориштем „Розбарк”, у музичко-плесној представи „Mirror With Sound”. У њој, традиционалне песме Шлеске и Војводине сусрећу се са плесом и покретом, причајући приче о животу, рату, љубави, срећи и подршци.
У Позоришту „Добрица Милутиновић” у Сремској Митровици, поново ће наступити „Славик”, а затим и студенти Национална академија позоришне уметности у Кракову Академије уметности Краков и Одсека за плесно позориште у Битому. Студенти и дипломци специјализације за глуму плесног позоришта образовани су у односу на сада већ класично разумевање плесног позоришта, укорењено у традицији немачког. Настављајући ово наслеђе, активно се баве савременим дешавањима у плесном позоришту — онима која превазилазе устаљене оквире и одупиру се прецизним дефиницијама.