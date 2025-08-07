overcast clouds
ЕР СРБИЈА ОБОРИЛА НОВИ РЕКОРД Превезено највише путника у једном дану

07.08.2025. 11:02 11:03
БЕОГРАД: Национални авио превозник Ер Србија саопштила је данас да је у августу, традиционално најпрометнијем месецу у авио-саобраћају премашила рекорд по броју путника у једном дану.

Наиме, у петак, 1. августа више од 21.600 путника забележено је на летовима српске националне авио-компаније, што представља показатељ континуираног раста и поверења путника.

"Ова година већ сада улази у историју компаније као најуспешнија, са месечним резултатима који надмашују очекивања. У дану када смо остварили рекорд у броју превезених путника", изјавио је генерални директор Ер Србије Јиржи Марек. 

Он је додао да су међу најпопуларнијим дестинацијама у региону биле Тиват и Подгорица, док у Западној Европи Цирих, Париз, Барселона, Милано и Рим, наводи се у саопштењу Ер Србије. 

"Значајан број путника летео је и до Њујорка и Гуангџоуа, што је још један доказ о великој потражњи за дуголинијским летовима", рекао је он.

Како се додаје у саопштењу, остварени резултат представља потврду успешне стратегије развоја мреже летова и раста броја дестинација, али и доказује да Ер Србија остаје доследна својој мисији да повезује Србију са светом брзо, удобно и поуздано. Компанија наставља да унапређује услуге и проширује капацитете, спремна да одговори на све већу потражњу путника и трендове глобалног авио-саобраћаја.

Бизнис
