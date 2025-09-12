(ФОТО) ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ САВСКОГ МОСТА Мали: „За две године Београд добија нови симбол града“
БЕОГРАД: На Новом Београду званично су почели први радови на изградњи новог Савског моста, инфраструктурног пројекта који ће заменити постојећи Стари савски мост и по свему судећи постати један од најпрепознатљивијих симбола српске престонице.
Први потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали обишао је градилиште и поручио да ће овај пројекат бити завршен у року од две године.
„За само две године имаћемо потпуно нови мост у нашем граду. Метална конструкција већ се ради у Кини, први делови су завршени и крећу за Србију. Очекујемо да у новембру буду на градилишту“, нагласио је Мали.
Модеран, безбедан и функционалан
Нови Савски мост биће дуг 420 метара, ослоњен на шест стубова, са главним распоном од 166 метара, што је знатно више него код претходног моста. Тај распон ће омогућити сигурнију и ефикаснију пловидбу Савом, која је последњих година све интензивнија.
Ширина моста биће 38 метара, док ће на појединим местима, где су планирани видиковци за пешаке, износити чак 42 метра. Пројекат предвиђа двосмерну трамвајску трасу у средишту конструкције, широку осам метара, као и по две саобраћајне траке у оба правца за друмски саобраћај. Са обе стране налазиће се пешачке и бициклистичке стазе, по 3,3 метра широке, чиме ће нови мост добити и изразиту рекреативну и туристичку функцију.
Судбина старог моста
Подсетимо, Стари савски мост, подигнут 1942. године током немачке окупације, уклоњен је прошле године због дотрајалости и небезбедности.
Демонтажа је завршена крајем јула, када је уклоњен челични лук, а цела конструкција је пребачена у погон „Мостоградње ИНГ“ у Батајници ради испитивања.
Нови тунел мења слику саобраћаја у Београду
Уз изградњу моста, ускоро почињу радови и на тунелу од Економског факултета до Булевара деспота Стефана, дугом два километра, који ће имати две саобраћајне цеви.
„Замислите да са Карабурме или са Миријева уђете у тунел и изађете испред Економског факултета, одмах на нови Савски мост и право на Нови Београд, без икаквих гужви – то је суштинска промена“, рекао је Мали.
Тунел ће бити пробијан специјалном ТБМ машином – такозваном „кртицом“. Планирано је да једна цев буде завршена до „Експа“, док је комплетан завршетак пројекта предвиђен за период 2028–2029. године.
Мали је истакао да ће стари мост бити потпуно рестауриран и да је идеја да он у будућности повеже обалу Земуна са Лидом.
„Овај мост треба да буде довољно висок да могу бродићи да пролазе. Желимо и да очистимо цео тај простор око Великог ратног острва. То је један велики пројекат који ће покренути друге иницијативе“, поручио је министар.
Симбол развоја
Мали је подсетио да је демонтажа старог моста била изузетно захтевна, али да ће једнако захтеван бити и посао монтаже новог.
„Шипови на београдској обали су завршени. То је нешто што се не види, али је темељ на који ће бити постављена челична конструкција“, рекао је он и најавио да ће редовно обилазити радове како би јавност имала увид у напредак.
„Ово није само мост, ово је симбол града и доказ да Србија наставља да се развија упркос свим блокадама и опструкцијама. Нема заустављања – Србија иде напред“, поручио је министар.