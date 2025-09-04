БОТОВИ СЕ ПРЕДСТАВЉАЛИ КАО СЛАВНЕ ЖЕНЕ „Тејлор Свифт” флертовала у име науке
Чини се да је Мета платформс, без претходног одобрења, покренула неколико чет-ботова на бази вештачке интелигенције, користећи имена и ликове познатих личности.
Поред осталих, на мети су биле Тејлор Свифт, Селена Гомез, Ен Хатавеј и Скарлет Јохансон.
Чет-ботови су се представљали као стварне личности на којима су били засновани. Најмање три таква бота настала су у Метином одељењу за генеративну вештачку интелигенцију. Један од њих, који је тврдио да је Тејлор Свифт, звао је кориснике у дом те певачице у Нашвилу и „флертовао“ с њима.
Мета тврди да забрањује директно лажно представљање познатих личности, осим у случајевима када је очигледно реч о пародијама или када су такви разговори јасно означени. У овом случају то није било учињено.
Наводно, Мета је избрисала десетак ботова који су користили ликове славних личности, и означене и неозначене. Ботови су били широко доступни, а корисници су могли да комуницирају с њима више од 10 милиона пута. Енди Стоун, портпарол Мете, изјавио је да је за овај пропуст одговорно неуспешно спровођење сопствене политике компаније.