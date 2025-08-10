НОВОСАДСКИ СТАРТАП РАЗВИЈА АЛАТЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВНЕ СИСТЕМЕ Позови AI и смањи трошкове
Унутар стартап екосистема, који делује при Научно-технолошком парку Нови Сад, развија се и компаније ЛабСофт, која се бави применом вештачке интелигенције у пословним процесима.
– Моја је струка софтеврско инжењерство и када сам схватио колико генеративна вештачка интелигенција помера парадигму пословања, схватио сам да ће врло брзо да се прелије на све остале пословне процесе. Тада сам одлучио да се вратим из Немачке у Србију и суоснујем компанију ЛабСофт – каже нам Момчило Крунић, ванредни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. – Скоро две године послујемо, истражујемо, боримо се, а доста о нама говори и то да смо присутни на тржишту и да имамо плаћајуће муштерије, односно да тим компанијама с којима сарађујемо успешно доносимо нову вредност. И полако почињемо да скалирамо наш мали стартап.
По речима професора Крунића, вештачка интелигенција је хоризонтално применљива технологија.
– Шта то подразумева? Па нешто слично као и на почетку прошлог века, када је Никола Тесла демократизовао примену електричне струје. Данас сведочимо слиној употреби вештачке интелигенције. Дакле, у било ком послу, па тако и у, рецимо, новинарском, ви можете употребити вештачку интелигенцију – не да вас замени, већ да вам помогне да унапредите квалитет ваше услуге, направите је ефикаснијом и ефективнијом. И самим тим да генеришете већу вредност вашој компанији.
Суоснивач ЛабСофта наводи да вештачка интелигенција у компанијама доноси у првом реду побољшање интерне операционе ефикасности, односно смањење операционих трошкова.
– Како? Тако што унапређујете интерне и екстерне процесе. Интерне кроз прављење „дигиталних радника” за људске ресурсе који помажу запосленима да аутоматски одговарају на питања како да закажу послови пут, колико им је још остало дана годишњег одмора... За то једноставно не морају бити употребљени стварни људски ресурси да на то троше своје време већ га могу употребити на много креативнији начин и тако допринети компанији .
Екстерне процесе је могуће унапредити уз помоћ вештачке интелигенције кроз аутоматизацију корисничке подршке, која је на тај начин доступна 24 сата дневно свих 7 дана у недељи. Подршци која је увек љубазна и одговара на истом нивоу квалитета, униформо, чиме чува и бренд компаније али и саму компанију.
– То су неке две врсте апликација које ми данас деливерујемо нашим бизнис сарадницима. Ми дубоко верујемо да ће све компаније сутра користити вештачку интелигенцију. Односно, убеђени смо да оне које то не буду радиле, тешко да ће преживети конкуренцију, управо због мање ефикасности. И ту ми видимо нашу шансу – да помогнемо компанијама да аутоматизују своје пословање што је год више могуће, да постану ефикасније и ефективније у свом пословању и самим тим буду конкурентније на тржишту. Ми правимо платформу за то.
ЛабСофт истовремено својим клијентима нуди и увид у то колику њихова платформа генерише вредност на дневном нивоу, недељном, месечном...
– Илустрације ради: инсталирали смо вам аутоматизацију корисничке подршке засновану на вештачкој интелигенцији, у сваком моменту можете да видите како ваши клијенти интереагују са том подршком, какав је сентимент, који су то кључни проблеми... Другим речима, можемо благовремено да вам укажемо на то какав је однос крајњих корисника према вашој компанији. И самим тим имате одлучивање засновано на релевантним, егзактним подацима и можете да водите компанију много успешније него да се базирате на претпоставкама...
Важан аспект, можда и најважнији, свакако је безбедност података.
– Сви позиви ка вештачкој интелигенцији остају искључиво унутар компанијског налога, чиме се гарантује да они ни на који начин не могу бити употребљене у некакве „треће сврхе”. И то је једна од кључних ставки, поготово када се ради са, на пример, компанијама које се баве осигурањем или су у свету медицине, где је приватност и сигурност података од кључне важности.