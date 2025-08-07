SISCO ЈЕ ПАО НА „ВИШИНГ“ Хакер украо личне податке корисника Cisco сервиса ДА ЛИ СМО МИ У ОПАСНОСТИ?
Сајбер-криминалац је преварио представника компаније Cisco да му одобри приступ, чиме је успео да украде личне податке корисника сајта Cisco.com, саопштила је компанија у уторак.
Cisco је навео да је до упада дошло 24. јула, а као узрок инцидента навела је гласовни фишинг, познат и као „вишинг“. Хакери су приступили и извезли „подскуп основних података из профила“ из базе података система за управљање односима с корисницима (CRM), који хостује трећа страна у облаку.
Како је Cisco прецизирао, украдени подаци обухватају „име корисника, назив организације, адресу, Cisco кориснички ID, адресу е-поште, број телефона и метаподатке повезане са налогом“, као што је датум креирања налога.Нису обухваћени лозинке, конфиденцијалне или власничке информације организација
Ова технолошка компанија специјализована за мрежна решења није открила колико је корисника Cisco.com погођено овим упадом, а портпароли компаније нису одговорили на то питање када им се TechCrunch обратио у уторак.
Како је приметио портал Bleeping Computer, овај инцидент могао би бити још један у низу напада усмерених на податке из Salesforce система компанија, укључујући америчку осигуравајућу кућу Allianz Life, луксузни малопродајни ланац Tiffany & Co., аустралијску авио-компанију Qantas и друге.
Према наводима компаније Salesforce, Cisco је њихов познати клијент.
Компанија Cisco има директну представу у Србији: регистрована као Cisco Serbia d.o.o. Beograd, што значи да званично послује на територији Србије и има канцеларије и тимове у Београду и Нишу. Такође, Cisco присутан од 2002. године и сарађује са локалним партнерима као што је Roaming Networks, који инсталира Cisco продукцију у српским индустријским окружењима.
Cisco је известио надлежне органе и обавестио погођене кориснике према законским обавезама. Компанија није открила колико је корисника погођено и није навела да ли су међу њима грађани Србије.
И. Р.
Фото: Sisco.com