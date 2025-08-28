scattered clouds
Време је за школу, време је за студије УЧИТИ СЕ МОЖЕ И УЗ ДОБРЕ ГЕЏЕТЕ

28.08.2025. 09:30 09:39
Škola
Фото: Amazon, printscreen

Неписани је обичај многих породица у Србији да првог дана школе или студија ђаку поклоне нешто за успешан почетак године.

Е, па, уместо родбинских еврића, новац можете уложити у нешто што ће вашем наследнику помоћи да учи или да одржава његова дигитална средства за рад: што су данас таблети и мобилни телефони.

1. 10 000 mAh Power Bank

Power bank
Фото: Amazon.in

Портабилан пуњач капацитета 10 000 mAh (око 100 € или мање). Практичан за дужа предавања или дана проведена ван дома, допуњује телефон и друге уређаје — веома користан и поуздан пратилац. 

Цена: око 3 000 – 5 500 RSD (≈ 26–50 €)

Пример: Swisste Power Bank 10 000 mAh – око 4 499 RSD.

2. Bluetooth звучник са LED осветљењем

Zvučnik
Фото: Desercart, printscreen

Мали, преносиви звучник са јачим басом и LED ефектима (~33 $). Одличан за друштвена окупљања, рад у тиму или једноставно као подршка атмосфери током учења. Водоотпоран и компактне величине. 

Цена: око 1 200 – 1 800 RSD (≈ 10–16 €)

Пример: Gembird Bluetooth звучник SPK‑BT‑LED‑04 (10W, 240 мин аутономије) – око 1 794 RSD.

3. Noise-cancelling слушалице (до 100 $)

slušalice
Фото: Techhive, printscreen

Слушалице с активним укидањем буке, удобне и са до 40 сати батерије. Савршене за рад у гужви, библиотекама или студентском дому када ти треба концентрација.

Цена: око 11 000 RSD (≈ 98 €)

Пример: Huawei FreeBuds 6i са добрим активним уклањањем буке – око 10 999 RSD.

4. 4K HDR стриминг стик

stik
Фото: UAE Microless

Компактан уређај (нпр. Amazon Fire TV Stick) који омогућава гледање видео садржаја у 4K HDR резолуцији, уз подршку за Wi‑Fi 6E и Dolby Vision. Корисно за релаксацију или учење из видео материјала.

Цена: око 1 999 RSD (≈ 17 €)

Пример: 3‑у‑1 лампа, Bluetooth звучник и бежични пуњач (више функција у једном) – 1.999 RSD.

И. Р.

Фото: АИ

геџети школа студије
Бизнис ИТ свет
