Време је за школу, време је за студије УЧИТИ СЕ МОЖЕ И УЗ ДОБРЕ ГЕЏЕТЕ
Неписани је обичај многих породица у Србији да првог дана школе или студија ђаку поклоне нешто за успешан почетак године.
Е, па, уместо родбинских еврића, новац можете уложити у нешто што ће вашем наследнику помоћи да учи или да одржава његова дигитална средства за рад: што су данас таблети и мобилни телефони.
1. 10 000 mAh Power Bank
Портабилан пуњач капацитета 10 000 mAh (око 100 € или мање). Практичан за дужа предавања или дана проведена ван дома, допуњује телефон и друге уређаје — веома користан и поуздан пратилац.
Цена: око 3 000 – 5 500 RSD (≈ 26–50 €)
Пример: Swisste Power Bank 10 000 mAh – око 4 499 RSD.
2. Bluetooth звучник са LED осветљењем
Мали, преносиви звучник са јачим басом и LED ефектима (~33 $). Одличан за друштвена окупљања, рад у тиму или једноставно као подршка атмосфери током учења. Водоотпоран и компактне величине.
Цена: око 1 200 – 1 800 RSD (≈ 10–16 €)
Пример: Gembird Bluetooth звучник SPK‑BT‑LED‑04 (10W, 240 мин аутономије) – око 1 794 RSD.
3. Noise-cancelling слушалице (до 100 $)
Слушалице с активним укидањем буке, удобне и са до 40 сати батерије. Савршене за рад у гужви, библиотекама или студентском дому када ти треба концентрација.
Цена: око 11 000 RSD (≈ 98 €)
Пример: Huawei FreeBuds 6i са добрим активним уклањањем буке – око 10 999 RSD.
4. 4K HDR стриминг стик
Компактан уређај (нпр. Amazon Fire TV Stick) који омогућава гледање видео садржаја у 4K HDR резолуцији, уз подршку за Wi‑Fi 6E и Dolby Vision. Корисно за релаксацију или учење из видео материјала.
Цена: око 1 999 RSD (≈ 17 €)
Пример: 3‑у‑1 лампа, Bluetooth звучник и бежични пуњач (више функција у једном) – 1.999 RSD.
И. Р.
Фото: АИ