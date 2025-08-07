WHATSAPP уводи нове функције за заштиту КАМБОЏАНЦИ НАВЕЛИКО ВАРАЛИ
Компанија WhatsApp објавила је да уводи нове функције како би помогла корисницима да уоче преваре у апликацији за размену порука. Такође је навела да је уклонила више од 6,8 милиона налога повезаних са криминалним центрима за превару, који су циљали људе широм света.
Нове функције осмишљене су тако да помогну у откривању превара и у групним и у индивидуалним разговорима на платформи у власништву компаније Meta.
За групне четове, WhatsApp уводи опцију „безбедносног прегледа”, која ће се приказати кад вас неко ко није у вашем именику дода у нову групу коју можда не препознајете. Овај преглед садржи кључне информације о групи, савете за безбедно коришћење, податак да ли је особа која вас је додала међу вашим контактима, као и податак да ли се неко од чланова групе налази у вашем именику.
Ако вам се учини да можда познајете групу, можете отворити чет да видите контекст. Без обзира на одлуку, обавештења из групе ће бити искључена док не означите да желите да останете у групи.
Уклоњено више од 6,8 милиона налога повезаних са криминалним центрима за превару, који су циљали људе широм света
Када је реч о индивидуалним разговорима, WhatsApp упозорава на то да преваранти често прво успоставе контакт с жртвом негде другде на интернету, пре него што предложе прелазак на приватне апликације као што је WhatsApp. Због тога се тестирају нови начини да се људи упозоре пре него што започну разговор с потенцијалним преварантом. На пример, апликација ради на томе да при покретању чета са непознатим бројем прикаже додатни контекст о особи с којом корисник започиње комуникацију.
WhatsApp је, такође, поделио информације о сарадњи с компанијом OpenAI, у циљу онемогућавања активности превараната који су праћени до центра за превару у Камбоџи.
„Ти покушаји су обухватали понуде за исплату новца у замену за лажне лајкове, регрутовање људи у пирамидалну шему изнајмљивања скутера, или навођење људи да улажу у криптовалуте”, објашњено је у блог-посту WhatsApp-а.
Како је наведено, преваранти су користили ChatGPT да генеришу уводне поруке са линком ка WhatsApp чату, након чега би жртву брзо преусмеравали на Telegram, где би им доделили „задатак” – лајковање видеа на TikTok-у. Потом су покушавали да изграде поверење тако што би показали колико је жртва „већ зарадила”, пре него што би је наговорили да уплати новац на крипто-рачун као следећи корак.
WhatsApp саветује кориснике да узму време пре него што одговоре и размисле да ли порука делује легитимно, да се запитају да ли захтев има смисла и да ли их неко тера да нешто одмах ураде, као и да проверe идентитет ако се неко представља као пријатељ или члан породице – преко другог канала комуникације, рецимо, Вајбера или телефоном.
И. Р.
Фото: Pixabay