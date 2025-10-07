14 КИЛОМЕТАРА ГОДИШЊЕ, ДА ЛИ ЈЕ ДОВОЉНО? Градња аутопута код комшија предмет неколико одвојених истрага ИЗ ЊИВЕ У ЊИВУ И ТАМО
САРАЈЕВО: Градња аутопута на делу паневропског коридора Вц између Будимпеште и Плоча кроз БиХ, која траје дуже од две деценије са неизвесним роком завршетка, постала је предметом неколико одвојених истрага, пренели су локални медији док из Аутоцеста Федерације БиХ тврде да су изложени неутемељеним нападима.
Око 330 километара аутоцесте кроз БиХ гради се од 2001. године а до сада је завршено тек нешто више од 130 километара што је мање 14 километара годишње.
Куриозитет при планирању градње у БиХ су и чињенице попут оне да су од моста на Сави код Свилаја који је направљен 2021. године изградили десет километара аутопута ка Оџаку, али она заправо не води никуда и служи тек као локални пут док се чека спој са остатком коридора.
Иста је ситуација са деоницом између Буне и Почитеља на југу.
Кроз остатак БиХ аутопут се гради тако што се одвојено планирају радови на изолованим одсечцима дугим тек неколико километара. Радови често почињу без темељитих истраживања тла и уз паушалне процене трошкова који се онда коригују у ходу па цене у завршници вишеструко расту а прорачуни се редовно пробијају.
Од ранијих најава и обећања да ће цео аутопут бити довршен до 2020. године није било ништа а најновија су да би све могло бити готово до 2030. године иако је јасно да ни то није могуће.
Само градња тунела кроз планину Прењ на деоници између Сарајева и Мостара дугог десет километара у оптималним би условима требало да траје барем шест година, а ти радови још нису ни започети.
Према информацијама доступним на интернет страницама Аутоцеста ФБиХ Европска је унија за градњу коридора закључно са 2024. годином дала 599,3 милиона бесповратних средстава уз посредовање Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) а управо би та чињеница могла бити предмет интересовања Уреда европског тужиоца (ЕППО) за овај пројект.
Ту је информацију објавило неколико локалних медија уз тврдњу да пословање Аутоцеста ФБиХ уз ЕППО истражују и Тужилаштво БиХ и Посебно одељење за сузбијање организованог криминала и корупције тужилаштва Федерације БиХ.
Директни повод за проверу пословања Аутоцеста ФБиХ негативни је ревизорски извештај за 2024. годину али и пријава једне фирме.
Ревизори су утврдили да су Аутоцесте ФБиХ "набиле" више од 225 милиона евра додатних трошкова мењајући уговоре о градњи и надзору, пише, између осталог, Хина.
Само за једну деоницу око Мостара цена реализације повећана је за 54 милиона евра због неефикасности у спровођењу тендера и процедура.