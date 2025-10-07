light rain
БРАВАРА, КУВАРА, МЕСАРА, КРОЈАЧА, ПА И ЛЕКАРА НИ ЗА ЛЕК! Овај округ има 6.650 незапослених, али послодавци и даље траже раднике

07.10.2025. 13:24 13:29
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
занимања
Фото: Canva

Све израженији дефицит радне снаге постаје озбиљан проблем за привреду Моравичког округа, посебно у областима које захтевају занатске и техничке вештине.

Аутоматизација и дигитализација мењају потребе тржишта рада, док се истовремено традиционалне индустрије суочавају са хроничним мањком обучених радника. Највећи дефицит постоји у металопрерађивачкој индустрији, која је и најзаступљенија у овом региону.

– Недостају оператери на ЦНЦ машинама, брусачи, глодачи, бравари, вариоци и сродна занимања. Послодавци у нашем окружењу годинама муку муче да попуне та радна места. Мањак радника осећа се и у угоститељству и прехрамбеној индустрији, где хронично недостају кувари, конобари, месари и кројачи казала је за РИНУ Ана Дојчиловић из Националне службе за запошљавање, филијала Чачак. 

радник
Фото: РИНА

Када је реч о високом нивоу квалификација, дефицитарна су занимања попут машинских, електро и грађевинских инжењера, као и лекара.

– Недостатак високообразованих стручњака све је теже надокнадити, јер се млади људи често одлучују за одлазак из земље или за рад у другим секторима упозорава Дојчиловић.

Национална служба покушава да ублажи проблем кроз различите мере активне политике запошљавања, попут обука на захтев послодавца и програма стицања практичних знања.

– Трудимо се да особама које су дуже на евиденцији приближимо могућност преквалификација и оспособљавања за нова занимања. Ипак, тешко је мотивисати људе да промене струку, што је и даље специфичност нашег менталитета објашњава Дојчиловић.

На евиденцији НСЗ филијале Чачак тренутно се налази 6.650 незапослених лица, од чега 2.645 у самом Чачку.

Иако бројке на папиру делују високо, привреда и даље трпи због мањка квалификованих радника. Према речима стручњака, решење лежи у јачању дуалног образовања, већем повезивању школа и послодаваца, али и у стварању услова да се млади задрже у свом крају.

дефицитарна занимања моравички округ занатлије
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
