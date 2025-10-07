ЈАГОДЕ ИЗ СРБИЈЕ СУ ИСПРАВНЕ Огласило се Министарство: Утврђена вредност недекларисаних сулфита је значајно испод прописаних ограничења
Министарство пољопривреде огласило се на свом Инстаграм профилу поводом информације објављене на сајту европског система за брзо узбуњивање:
Поводом информације објављене на сајту европског система за брзо узбуњивање и обавештавање о храни (RASFF) да је Грчка издала упозорење да је пронађен сумпор-диоксид у осмотски сушеним јагодама из Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Сектор пољопривредне инспекције обавештава јавност о следећем:
Према информацијама којима располаже Сектор пољопривредне инспекције, грчки надлежни органи утврдили су присуство недекларисаних сулфита у пошиљки осмотски сушених јагода која је извезена из Србије.
Министарство јасно наглашава да се наведена неправилност не односи на прекорачење максимално дозвољене концентрације сумпор-диоксида. Утврђена вредност износи 27 mg/kg, што је значајно испод прописаних ограничења за ову врсту производа.
Неправилност се односи искључиво на недекларисање садржаја сумпор-диоксида, који, у складу са прописима, мора бити назначен на декларацији уколико је садржај већи од 10 mg/kg.
Напомињемо да је у току инспекцијски надзор који спроводи пољопривредна инспекција код субјекта који је извезао осмотски сушену јагоду. У току надзора врши се провера комплетне пратеће документације, пре свега доказа о безбедности производа, контролише се следљивост производа, као и поступање извозника и произвођача у делу исправног декларисања и поштовања прописа.