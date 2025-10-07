broken clouds
ЈАГОДЕ ИЗ СРБИЈЕ СУ ИСПРАВНЕ Огласило се Министарство: Утврђена вредност недекларисаних сулфита је значајно испод прописаних ограничења

07.10.2025. 13:47 13:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Министарство пољопривреде
Фото: pixabay.com

Министарство пољопривреде огласило се на свом Инстаграм профилу поводом информације објављене на сајту европског система за брзо узбуњивање:

Поводом информације објављене на сајту европског система за брзо узбуњивање и обавештавање о храни (RASFF) да је Грчка издала упозорење да је пронађен сумпор-диоксид у осмотски сушеним јагодама из Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Сектор пољопривредне инспекције обавештава јавност о следећем:

Према информацијама којима располаже Сектор пољопривредне инспекције, грчки надлежни органи утврдили су присуство недекларисаних сулфита у пошиљки осмотски сушених јагода која је извезена из Србије.

Фото: Dnevnik.rs

Министарство јасно наглашава да се наведена неправилност не односи на прекорачење максимално дозвољене концентрације сумпор-диоксида. Утврђена вредност износи 27 mg/kg, што је значајно испод прописаних ограничења за ову врсту производа.

Неправилност се односи искључиво на недекларисање садржаја сумпор-диоксида, који, у складу са прописима, мора бити назначен на декларацији уколико је садржај већи од 10 mg/kg.

Напомињемо да је у току инспекцијски надзор који спроводи пољопривредна инспекција код субјекта који је извезао осмотски сушену јагоду. У току надзора врши се провера комплетне пратеће документације, пре свега доказа о безбедности производа, контролише се следљивост производа, као и поступање извозника и произвођача у делу исправног декларисања и поштовања прописа.

