И БОГАТИ ПЛАЧУ, ЗАР НЕ! Најбогатији човек Европе критикује предлог пореза за НАЈИМУЋНИЈЕ
ПАРИЗ: Најбогатији човек Француске Бернар Арно критиковао је предлог увођења пореза за богате у Француској у износу од два одсто који би њему самом одузео више од милијарду евра.
Власник луксузног конгломерата ЛВМХ је у интервјуу за Сандеј тајмс изјавио да би тај порез имао катастрофалне последице по француску економију и могао да допринесе уништењу либералне економије "једине које функционише за добробит свих".
Богатство Бернара Арноа се процењује на приближно 133 милијарди евра.
Већина бирача у Француској, више од 80 одсто, подржава овај порез чији је аутор економиста Габријел Зукман.
"Невиђена концентрација богатства и неограничена моћ која долази са таквим богатством, искривила је нашу демократију и покренула друштвене и економске тензије", наводи Зукман.
Он процењује да би порез, који би се односио на имовину вишу од 100 милиона евра, могао да прикупи додатних 20 милијарди евра у француски буџет, преноси Гардијан.
Критичари упозоравају да би најбогатији Французи могли да напусте земљу због високих пореза, тако да би ефекат на порезе био знатно мањи него што се очекује, само пет милијарди евра.