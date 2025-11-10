ЦЕНЕ НАФТЕ ПОРАСЛЕ након пада од две недеље заредом ОВО ЈЕ УЗРОК
Цене нафте порасле су данас и то нафте Брент у износу око 64 долара по барелу, док се америчка сирова нафта WTI (West Texas Интермедиате) кретала на око 60 долара по барелу, након пада током две недеље заредом.
Истовремено су инвеститори ишчекивали најновије извештаје о изгледима тржишта Организације земаља извозница нафте (ОПЕК плус) и Међународне агенције за енергију (ИЕА) ове недеље ради нових увида у стање тржиште, пренео је Трејдинг економикс.
Цене нафте су недавно биле под притиском због очекивања да ће глобална понуда премашити потражњу, а ОПЕК и његови савезници, укључујући Русију, ублажили су ограничења производње уочи планиране паузе у повећању у следећем кварталу.
Произвођачи који нису чланице ОПЕК-а, посебно Сједињене Америчке Државе, такође су повећали производњу.
У међувремену, инвеститори су наставили да прате ефекте америчких санкција на водеће руске нафтне компаније, "Росњефт" и "Лукоил", што је део покушаја Вашингтона да изврши притисак на Москву због сукоба у Украјини.
Земље које се у великој мери ослањају на руску нафту, међу којима и Кина и Индија, сада диверзификују своје изворе снабдевања, јер се суочавају са санкцијама приликом куповине руске сирове нафте.