ДА БУДУ УСЛОВИ ИСТИ ЗА СВЕ ГРАЂЕВИНЦЕ Ево када ступа на снагу Посебан колективни уговор
Посебан колективни уговор за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије, који је почетком августа потписан између Уније послодаваца Србије и Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије, ступа на снагу 13. септембра 2025. године.
Како Унија послодаваца Србије подсећа чланове из сектора грађевинарства – у обавези су да примењују одредбе овог колективног уговора. Општи акти и уговори о раду морају бити усклађени са његовим одредбама најкасније у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.
„Овај документ представља значајан корак ка унапређењу услова рада и јачању социјалног дијалога у сектору грађевинарства и индустрије грађевинског материјала. Његовим доношењем постигнут је баланс између интереса послодаваца и запослених, чиме се доприноси стабилности и предвидивости пословног окружења“, наведено је на сајту Уније послодаваца Србије.
Подсетимо, на градилишту Северне обилазнице око Крагујевца, поводом Дана грађевинара, осмог августа, свечано је потписан Посебан колективни уговор за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије – документ који, како је речено, унапређује права радника, јача социјални дијалог и доприноси стабилности сектора.
Уговор су потписали Веселин Ражнатовић, председник Сектора грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Уније послодаваца Србије, и Саша Торлаковић, председник Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије, уз присуство министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александре Софронијевић.
„Овај колективни уговор, у неком будућем периоду, под одређеним условима проширеног дејства, изједначиће права свих грађевинских радника у Србији“, навео је том приликом Торлаковић.
Веселин Ражнатовић је подсетио је да су добри односи између синдиката и послодаваца предуслов успеха: „Заједнички циљ је да сви грађевински радници буду заштићени, да се унапреде њихова права и обезбеди правна сигурност.“
Закључење овог документа потврђује посвећеност свих актера даљем развоју и јачању грађевинске индустрије, сектора који запошљава више од 125.000 људи и има пресудну улогу у модернизацији Србије, истичу у Унији послодаваца Србије.