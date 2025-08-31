overcast clouds
ПАЛИ СА 12 МЕТАРА ВИСИНЕ Два радника тешко повређена када се срушила грађевинска скела

31.08.2025. 11:55 11:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

На градилишту у Сиску догодила се несрећа на раду у којој су тешко повређени 53-годишњи и 43-годишњи радник, пренели су данас хрватски медији.

Током извођења радова на једној згради у суботу се откачила скела са двојицом радника и пала са висине од око 12 метара, преноси portal Index.hr.

На месту несреће је обављен полицијски увиђај у сарадњи са са инспекцијом рада, а на лице места су изашли и припадници ватрогасне службе Сиска.

Из Полицијске управе сисачко-мославачке је саопштено да се наставља рад на утврђивању свих околности ове несреће.

 

