ПАЛИ СА 12 МЕТАРА ВИСИНЕ Два радника тешко повређена када се срушила грађевинска скела
31.08.2025. 11:55 11:57
На градилишту у Сиску догодила се несрећа на раду у којој су тешко повређени 53-годишњи и 43-годишњи радник, пренели су данас хрватски медији.
Током извођења радова на једној згради у суботу се откачила скела са двојицом радника и пала са висине од око 12 метара, преноси portal Index.hr.
На месту несреће је обављен полицијски увиђај у сарадњи са са инспекцијом рада, а на лице места су изашли и припадници ватрогасне службе Сиска.
Из Полицијске управе сисачко-мославачке је саопштено да се наставља рад на утврђивању свих околности ове несреће.