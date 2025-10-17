ОРБАН ПОТВРДИО Припреме за историјски састанак Трампа и Путина у току
Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је данас да је разговарао телефоном са председником Русије Владимиром Путином и да су припреме за Путинов састанак са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом у Будимпешти у пуном замаху.
"Разговор са руским председником је одржан. Припреме су у пуном јеку", написао је Орбан на Фејсбуку.
Након што је Трамп у четвртак најавио да ће се састати са Путином у мађарској престоници како би разговарали о завршетку рата у Украјини, Орбан је раније данас рекао да је Будимпешта сада једино место у Европи где би овакав састанак могао да се одржи.
Према његовим речима, Мађарска је готово једина земља која се константно, отворено и активно залагала за мир током последње три године.
Kако је навео, ако се потпише мировни споразум у вези са ратом у Украјини, "европски ратни план ће морати да се одбаци" и биће потребан европски план безбедности и војног развоја, пренела је данас мађарска агенција МТИ.
"Искуство показује да мир увек мора бити поткрепљен војним капацитетима", рекао је, додајући да Европа то тренутно нема и да је стога више зависна од САД него што би требало.
Према његовим речима, ако избије сукоб на источном крилу Европе, никада не би требало да се постави питање да ли је Европа способна да се брани ако се источни фронт помери на запад.
"Потребан је мировни план који покрива и безбедност. Ретко је у политици да двадесетак политичара који позивају на ратну стратегију одлучује да крене у другом правцу. Али након мировног споразума на Блиском истоку и самита Трамп-Путин, зашто не бисмо веровали да ће и Европљани следити пут здравог разума", рекао је он.
Мађарски премијер је претходно за Радио Kошут рекао да је синоћ телефоном разговарао са америчким председником Доналдом Трампом.