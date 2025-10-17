"ДОЛАЗИ ВРЕМЕ ОДГОВОРНОСТИ" Министар Глишић: Кривично ће одговарати они који су покушали да разоре Србију ГРАЂАНИ ЖЕЛЕ ДА СЕ ОСЕЋАЈУ СИГУРНО
Министар за јавна улагања Дарко Глишић рекао је да "сви они који су били уплетени у покушај разарања државе и насилног доласка на власт морају да одговарају, било да су судије, полицајци или било ко други".
Глишић истиче да долази време одговорности за све који су покушали да разоре Србију.
- Долази време одговорности. Мало су се прерачунали, јер се није десило оно што су планирали 15. марта. Одговараће сви који су покушали да разоре државу и мораће кривично да одговарају. Постоје људи који су били логистика за покушаје да се изазову велике трагедије паљењем СНС просторија - рекао је Глишић за Пинк и додао:
- Знам неке који су намештали наше људе и остале људе који не размишљају слично. Наводили су их у улице где се налазе људи који ће их пребити. Имам недвосмислене податке за неке људе који су били директна логистика насилницима који су каменовали и пребијали људе. Народ вапи за правдом - рекао је Глишић.
Глишић додаје да људи вапе за правдом и да свакога дана постављају исто питање, када ће одговарати они који су покушали да разоре државу.
- Био сам у Врању, Дољевцу, Лесковцу, данас идем у Косјерић и тамо људи свакога дана питају када ће одговарати они који су покушали да спале и да разруше нашу државу. Мислим да одговор на то питање долази врло брзо. Одговорни ће морати да одговарају - рекао је Глишић и додао:
- Потценили су да се на другој страни налази особа која је много мудрија од њих, а грађани пре свега желе да се осећају сигурно и да се развијају и напредују, па је на таласу тога, без испаљеног метка победио обојену револуцију. Сада покушавају кроз ове лаже поново да подигну тензију, али грађани све виде - рекао је Глишић.