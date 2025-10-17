few clouds
"ДОЛАЗИ ВРЕМЕ ОДГОВОРНОСТИ" Министар Глишић: Кривично ће одговарати они који су покушали да разоре Србију ГРАЂАНИ ЖЕЛЕ ДА СЕ ОСЕЋАЈУ СИГУРНО

17.10.2025. 12:34 12:42
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Фото: Танјуг/KIRS/ DRAGAN KUJUNDŽIĆ

Министар за јавна улагања Дарко Глишић рекао је да "сви они који су били уплетени у покушај разарања државе и насилног доласка на власт морају да одговарају, било да су судије, полицајци или било ко други".

Глишић истиче да долази време одговорности за све који су покушали да разоре Србију.

- Долази време одговорности. Мало су се прерачунали, јер се није десило оно што су планирали 15. марта. Одговараће сви који су покушали да разоре државу и мораће кривично да одговарају. Постоје људи који су били логистика за покушаје да се изазову велике трагедије паљењем СНС просторија - рекао је Глишић за Пинк и додао:

- Знам неке који су намештали наше људе и остале људе који не размишљају слично. Наводили су их у улице где се налазе људи који ће их пребити. Имам недвосмислене податке за неке људе који су били директна логистика насилницима који су каменовали и пребијали људе. Народ вапи за правдом - рекао је Глишић.

Глишић додаје да људи вапе за правдом и да свакога дана постављају исто питање, када ће одговарати они који су покушали да разоре државу.

- Био сам у Врању, Дољевцу, Лесковцу, данас идем у Косјерић и тамо људи свакога дана питају када ће одговарати они који су покушали да спале и да разруше нашу државу. Мислим да одговор на то питање долази врло брзо. Одговорни ће морати да одговарају - рекао је Глишић и додао:

- Потценили су да се на другој страни налази особа која је много мудрија од њих, а грађани пре свега желе да се осећају сигурно и да се развијају и напредују, па је на таласу тога, без испаљеног метка победио обојену револуцију. Сада покушавају кроз ове лаже поново да подигну тензију, али грађани све виде - рекао је Глишић.

Курир Политика/ТВ Пинк

