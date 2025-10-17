ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА ИЗДВОЈЕНО 410 МИЛИОНА ДИНАРА У 73 ГРАДА Држава не заборавља њихову патњу! Министарство за јавна улагања финансира изградњу стамбеног објекта за 133 породице
Брига државе о избеглицама које су се вратиле у матицу након сукоба и ратова не изостаје ни ове године, чиме им се пружа адекватна помоћ у виду стамбеног збрињавања
Министар за јавна улагања Дарко Глишић и комесарка за избеглице и миграције Наташа Станисављевић уручили су данас представницима јединица локалне самоуправе уговоре о сарадњи на реализацији помоћи за доделу сеоских кућа, као и за набавку пакета грађевинског материјала и опреме најугроженијим породицама избеглица и интерно расељених лица.
Република Србија је издвојила 410 милиона динара за 73 града и општине како би лицима избеглим током сукоба на простору бивше Југославије побољшали услове живота и становања.
Овог пута уговоре је добило 328 породица, а важно је истаћи да у протекле три деценије Влада Србије и Комесаријат за избеглице заједно континуирано раде на решавању проблема избеглих током оружаних сукоба на простору бивше Југославије. Од 2022. године до сада је кроз стамбена решења, односно станове, куће и грађевински материјал, збринуто близу 2.000 породица.
Министарство за јавна улагања тренутно финансира радове на изградњи стамбеног објекта у улици др Ивана Рибара како би се трајно стамбено обезбедиле 133 породице које су због ратних дешавања и других разлога биле приморане да напусте своје домове.
Одговорност државе за достојанствен живот
Држава има моралну обавезу да брине о својим грађанима, посебно о онима који су претрпели велику неправду, губитке и патњу.
Избеглице су често присиљене да напусте своје домове због рата, насиља или прогона, и повратак у матицу за њих представља наду за нови почетак. Подршка државе је неопходна да би се обновио њихов осећај сигурности и припадности.
Овим се пружи подршка, у виду стамбеног збрињавања, да наставе да буду активни чланови друштва, али и шаље порука да је држава посвећена миру, правди и изградњи боље будућности.
Повратак у матицу омогућио је расељеним лицима да очувају свој национални, верски и културни идентитет. Подршка државе у том процесу значи и очување културне разноликости, традиције и историјског наслеђа народа.