И ДАЉЕ БИЉНИ СИРЕВИ СА МЛЕЧНИМ НА РАФОВИМА Трећина контролисаних објеката у августу није примењивала уредбу о палмином уљу

31.08.2025. 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Дневник/Ф. Бакић/сиреви

БЕОГРАД: Скоро трећина објеката у којима је у августу ветеринарска инспекција контролисала примену уредбе о додатним захтевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље, палмину маст или друга биљна уља и масти, није у потпуности испоштовала прописане услове, саопштило је Министарство пољопривреде.

Због тога је инспекција издала 243 решења, поднела 11 предлога за привредни преступ, 185 предлога за прекршајни поступак и донела 22 усмена решења за отклањање неправилности.

Ветеринарски инспектори су током августа спровели контролу и ванредни надзор у 894 објекта који раде са храном, а надзор је рађен у малопродајним и велепродајним трговинама, угоститељским објектима, складиштима, као и код произвођача.

Обухватио је проверу правилног декларисања, јасно истицање упозоравајућег знака на производима, као и раздвајање ових производа од оних без палминог уља на продајним местима.

Министар пољопривреде Драган Гламочић је поводом ових резултата изјавио да се неће толерисати никакви прекршаји.

"Закон и уредба морају важити за све подједнако, и за произвођаче, и за трговце, и за увознике. Потрошачи у Србији морају имати јасну информацију шта купују и шта конзумирају. Сви који покушају да прикрију састав производа морају знати да ће инспекције наставити појачаним темпом, а казне бити примерене тежини прекршаја", рекао је он.

Министарство ће, наводи се у сапштењу, наставити са појачаним контролама у наредном периоду, са посебним фокусом на произвођаче и увознике, како би се обезбедила пуна примена прописа и заштита интереса потрошача.

Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
