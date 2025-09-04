ДИРЕКТОР „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ” ДУШАН ЖИВКОВИЋ Најобимнија монтажа опреме у историји „Колубаре”
Монтажни плацеви у Рударском басну “Колубара” представљају једно од највећих градилишта у Србији, јер је у току најобимнија монтажа рударске опреме у историји тог басена, изјавио је генерални директор “Електропривреде Србије” Душан Живковић након обиласка радова у Вреоцима и Каленићу.
„Припремају се четири БТО система (багер–транспортер–одлагач), два за Поље Е и два за коп Радљево, који су будући носиоци производње колубарског лигнита. Истовремено се монтирају чак 10 справа основне рударске механизације, укупне тежине 16.000 тона, и 23 погонске станице са укупно 40 километара транспортера. То је уједно досад највећа монтажа рударске опреме у Рударском басену ‘Колубара’”, нагласио је Живковић, саопштио је ЕПС.
Навео је да је Поље “Е” у свим дугорочним пројекцијама развоја производње угља једини активан површински коп у источном делу колубарског басена, са пројектованим годишњим капацитетом од 12 милиона тона угља. Осим тога, увођење нових рударских система на коп Радљево створиће предуслове за дугорочну стабилност производње угља. “Због тога је важно да радови напредују планираном динамиком и да се поштују рокови на свим плацевима”, поручио је Живковић.
Обиласку радова и састанку са извођачима присуствовао је и помоћник министра за рударство и енергетику за геологију и рударство Иван Јанковић. Он је навео да је од јануара до септембра у оквиру ЕПС-а произведено 11 одсто више угља него у истом периоду прошле године.
„Обезбеђење енергетске сигурности захтева да наставимо тај тренд повећања производње, како бисмо већ наредне године достигли пројектованих 34 милиона тона угља. Због тога је и важно да наставимо да улажемо максималне напоре како бисмо посао монтаже рударских система привели крају. Министарство ће, као и до сада, наставити да даје активну подршку инвестиционим пројектима”, рекао је Јанковић и подсетио да укупна вредност улагања у нову рударску опрему у Колубари премашују 450 милиона евра.