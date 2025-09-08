ДО КРАЈА ГОДИНЕ 500 ЕВРА, ОД НОВЕ ГОДИНЕ 50 ЕВРА ВИШЕ У уторак још једна седница о повећању минималне зараде у 2026.
БЕОГРАД: Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће сутра бити одржана још једна седница Социјално-економског савета, на којој се очекује разматрање коначне одлуке о повећању минималне зараде.
Мали је рекао да ће од 1. октобра минимална зарада ванредно бити повећана на 500 евра, а да ће после редовног повећања од 1. јануара минималац износити 550 евра.
''Сутра имамо Социјално-економски савет, да утврдимо још једно повећање минималне зараде, ванредно повећање на 500 евра, а од 1. јануара наредне године биће 550 евра. Поштујемо обећану динамику да до краја 2027. године минимална зарада буде 650 евра. Поређања ради, 2010. године та зарада је била 15.700 динара. Нека грађани само упореде те две цифре“, рекао је Мали за ТВ Хепи, саопштило је Министарство финансија.
На седници СЕС-а у јулу ове године договорено је да минимална цена рада у Србији од октобра буде већа за 9,4 одсто и да се са 450 евра повећа на 500 евра.
Мали је прошле седмице изјавио, после Колегијума СЕС-а са представницима синдиката и послодаваца о повећању минималне цене рада од 1. јануара 2026. године, да се у наредним данима, а најкасније до 15. септембра, очекује коначна одлука о повећању минималне зараде.