ИНЂИЈА ЛИДЕР У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ Ова фабрика снабдева 40 држава у свету; ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОВЕЋАЊЕ ИЗВОЗА
Србија је постала препознатљива као земља стабилног пословног амбијента и високог квалитета производње, што показују и пословни резултати фабрике „Фармина пет фудс”, која извози у више од 40 земаља, а ове године очекује раст извоза од 15 одсто, изјавио је министар пољопривреде Драган Гламочић, приликом посете овој фабрици, саопштило је ресорно министарство.
Према његовим речима, Србија може бити поносна што у Инђији има један од највећих погона за производњу хране за кућне љубимце у Европи, а погон у Инђији је највећи производни погон ове компаније у свету. Компанија је у Србији присутна од 2010. године, а до сада је уложила више од 50 милиона евра, запошљавајући више од 400 радника. У наредне две године инвестираће додатних 20 милиона евра у проширење производних капацитета и увођење нових линија за денталне грицкалице за псе и кремове за мачке.
Гламочић је додао да је индустрија хране за кућне љубимце једна од најбрже растућих извозних сектора Србије, чија вредност већ премашује 200 милиона евра годишње, уз јасан тренд даљег раста. „Овде видимо пример како српско знање, вредан рад и одговорност могу да се уједине са модерном технологијом и донесу резултате који се мере у милионима евра извоза. Српски квалитет постаје међународно признат бренд”, поручио је он.
Већински власник и директор компаније Анђело Русо нагласио је значај подршке државе у развоју извоза и међународне сарадње и додао да је поносан што је Србија постала централна тачка глобалног пословања ове компаније.
Кина на списку, чека се Аустралија
Компанија тренутно извози 97 одсто своје производње, а производи из Инђије присутни су на тржиштима Европе, САД, Канаде, Бразила, Чилеа, Блиског истока, Русије, Јапана.
Добила је и дозволу за извоз у Народну Републику Кину, док се инспекција за аустралијско тржиште очекује у новембру ове године.
„Уз подршку Министарства пољопривреде, остварени су билатерални споразуми са више од 50 земаља, што нам омогућава да извозимо на све континенте”, рекао је он и додао да ће у наредне две године бити уложено нових 20 милиона евра у развој производње и отварање нових радних места.
Фабрика у Инђији данас запошљава 415 радника, што је шест пута више него пре деценију, а годишњи приходи премашују 170 милиона евра.