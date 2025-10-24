light rain
МЕЊА СЕ УРЕДБА О ОГРАНИЧАВАЊУ МАРЖИ Трговци врше притисак на произвођаче и добављаче; Нове мере од недеље ЕВО ШТА КАЖЕ МИНИСТАРКА

24.10.2025. 08:27
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Фото: Илустрација/ Canva

Уредба о ограничавању маржи биће ове недеље поново измењена због нових притисака трговаца на произвођаче и добављаче
Примена измењене уредбе требало би да почне наредне седмице.

Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић је рекла да инспекцијске контроле показују да се трговци све одговорније понашају и да поштују Уредбу о ограничавању трговинских маржи, али и да и даље врше притиске на добављаче, због чега ће бити усвојен анекс Уредбе.

Уредба се мења од недеље

- Од недеље ће уредба поново бити измењена, у делу који нам је јако важан. Обавестићемо трговце да закључе анексе са добављачима, чиме ће се њихов пословни однос у потпуности правно ускладити с уредбом. То радимо управо због притисака који су постојали, како би се предупредила могућност да, када уредба истекне, фактуришу давања и наплате нешто што сада не могу. Постоји доста страха и ми смо то препознали - рекла је Лазаревићева за РТС.

Она је истакла да је Србија дозволила много виши проценат маржи него друге земље које су доносиле сличне мере.

Бугарска копира рецепт Србије, ово им је план како ће контролисати цене намирница, више о томе у посебном тексту.

- Ако ограничите марже на 20 одсто, а не на 10 као неке друге земље, дајете трговцима двоструко већи простор. Јер, ако желите да нешто што је постало дубоко укорењено мењате системски и дугорочно, онда морате да радите корак по корак и да минимално нарушите оно што функционише и што је слободно тржиште. Нама јесте тенденција да трговци буду профитабилни, али на здравијој основи - да имамо ниже цене, да добављачи буду растерећени неподношљивих рабата, и да имамо ниже цене, као и акције на које су потрошачи и те како навикли - указала је Лазаревићева.

Акције нису довољне

Навела је да сама редовно одлази у маркете и да је пре неколико дана у једном од њих видела да се "све жути", мислећи на акцијске цене, и констатовала да је то добро, али не и довољно.

"Свега има. Урадите нешто, и онда у ходу научите много више. Испровоцирате, па и друга страна почне да ради неке ствари, а ви то пратите и у складу с тим реагујете. Много тога не бисмо знали да уредба није донета. Она нам је помогла да и даље откривамо шта се све крије иза цена, рекла је Лазаревићева.

Министарка је указала да је и раније било покушаја да се ограниче цене, као и да је пандемија била посебно турбулентан период, те да је чињеница да је раст маржи интензивиран од 2021. године.

- У свему томе имате компаније које су страни инвеститори и које траже нека своја права. Врло је комплексно, али се боримо - истакла је она.

Картелско договарање

Осврћући се на извештај Комисије за заштиту конкуренције о картелском договарању и чињеницу да се он још увек чека, Лазаревићева је указала да је Комисија независна институција у чији рад не може да се меша.

Она је рекла да добија информације да процес напредује и да ће се ускоро појавити са крајњим налазима.

- Оно што ми видимо на терену, поготово сада када их пратимо на недељном нивоу, јесте да су неке цене биле прилично усклађене. Искрено верујем да се можда не договарају, али прате једни друге. И свима њима је добро, а крајњу цену плати потрошач - навела је она.

Бизнис Курир

