СВЕ ЈЕ ЈЕФТИНИЈЕ? Не баш ОВО СУ ПРОИЗВОДИ НА КОЈИМА СЕ И ДАЉЕ ДЕБЕЛО ЗАРАЂУЈЕ!
Ако сте ових дана тражили ниже цене, вероватно сте приметили да их је мало теже наћи у случају основних животних намирница.
Најпродаванији артикли су, пре доношења владине уредбе о ограничавању маржи, у већини случајева имали марже ниже од 20 процената, јер су трговци управо на овим артиклима привлачили купце у своје објекте.
Међутим, видљива снижења су на непрехрамбеним артиклима, посебно на козметичким производима и кућној хемији која се не купује сваки дан, али на овим производима заиста може да се уштеди.
Купци би чак могли и да направе мале, симболичне залихе ових производа, јер шампони, регенератори, сапуни, лакови за косу, млека и креме за тело одавно нису били јефтинији, а и када прође важење ове уредбе, цене ових производа неће ни приближно износити оволико.
Нема сумње да се најновији притисак на трговце одразио тако да покушавају да покажу да поштују уредбу, али и да су лојални купцима и да играју фер.
С друге стране, када један снизи цене, прате га и остали ланци како не би изгубили своје муштерије. Уз то имамо и сезонски фактор, крај лета и почетак јесени иначе доносе акције у овој категорији, па се и то поклопило са ефектима уредбе.
Наравно, и у овом случају постоје и маркетиншки моменти да су трговци снижење ових производа истакли кроз акције и тако створили утисак да је сада козметика и кућна хемија јефтинија неко икада.
Када погледамо цене ових производа у периоду пре ограничавања маржи и сада шампони и регенератори познатих робних марки су у просеку јефтинији од 15 до 20, дезодоранси и антиперспиранти и до 25 одсто, пасте за зубе између 10 и 15 процената, а сапуни и течни сапуни и за трећину.
Упоређујући цене сада и у августу јасно је да трговци можда у овом тренутку на артиклима личне козметике у ствари стратешки привлаче купце како би куповали и остале производе код њих уместо код конкуренције.
„То су тренутно 'мамац производи', јер козметика и хигијена имају велику видљивост на полицама. Ако купац види да је шампон баш јефтинији, он ће ући у радњу и купити и оне производе који нису снижени. Трговци тако одржавају промет, јер иако је маржа снижена, рачунају да губитке морају да надокнаде на другим категоријама као што су деликатес, премијум артикли или алкохол. Ако се неко пита зашто козметика и хигијена, из угла трговаца то има логике. Ту су обрти брзи јер се ови артикли редовно купују, а и велика је конкуренција брендова, па трговци могу да притисну добављаче да снизе цене. Јефтина козметика је сигнал да се уредба поштује иако на другој роби није тако и да, на пример, месо, сиреви, кафа и даље имају високе цене, јер се на њима компензују губици” – објашњава наш саговорник из трговине.
Отуда и утисак потрошача да су баш ови производи појефтинили највише – има их много у каталозима трговинских ланаца, а купци када виде да су значајно јефтинији имају и општи утисак да је све јефтиније. Овај психолошки ефекат иде наруку и трговцима и држави која тиме показује брзе ефекте мера.
Из угла потрошача, добро је да имају више простора да бирају и да у овом тренутку купе артикле који одавно нису били јефтинији. Требало би да буду активнији, да више калкулишу, на пример, и да паметним избором у месецима пред нама бирају јефтинију корпу.
Уредбу могу да искористе тако што ће упоређивати цене кроз више ланаца, јер уз ниже марже трговци додатне разлике праве и упоређујући се са конкуренцијом. Савет купцима је да пазаре „мамац производе” и чак, како је саветовао саговорник из трговине, направе мале залихе тих производа који имају дужи рок трајања, а тренутно су значајно јефтинији. Јер, питање је колико ће се трговци дуго држати тих цена.
„Требало би рачунати на то да трговци праве компензације на скупљим производима због чега рачуни неће бити смањени ако не обратимо пажњу на цене деликатеса, пића, кафе, слаткиша. Значи потребно је више активног приступа куповини како би се ефекти уредбе боље осетили у корпи. Требало би имати у виду и то да ће се стратегија трговаца у месецима пред нама сигурно мењати и да се може очекивати да померају зараду на друге категорије и да више форсирају сопствене брендове на којима је и зарада већа. Како се приближава крај године и назире празнична сезона, купце очекује сасвим сигурно и редизајн асортимана, а то може да значи и избацивање производа са ниском зарадом и више оних брендова који ће пристати на додатне рабате. У сваком случају, купци морају да буду фокусирани и активни у обиласку трговинских ланаца”, истиче овај трговац.