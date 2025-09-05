НЕМА ДОГОВОРА О ВИСИНИ ПОВЕЋАЊА МИНИМАЛЦА ОД 1. ЈАНУАРА Ево који износ траже синдикати, а шта на то кажу послодавци
Минимална цена рада у Србији ће од 1. октобра бити виша за 9,4 одсто и износиће, у просеку, 58.630 динара, уместо 53.592 динара, колико је сада просечан износ минималца.
У коверти ће, у просеку, бити око 5.000 више него сада, а приликом обрачуна зараде рачунаће се нова минимална сатница, која ће, уместо садашњих 308 динара, бити 337 динара. Како је још половином јула министар финансија Синиша Мали рекао то ће износ минималца с око 450 евра, колико је сада, подићи на око 500 евра, а да ће уз редовно повећање од 1. јануара 2026. године од 10,1 одсто минимална зарада бити око 550 евра.
500 евра минималац од 1. октобра
Ново повећање минималца очекује се од 1. јануара, а колико ће бити, за сада се не зна јер су преговори у току. Ставови учесника у дијалогу – представника Владе Србије, синдиката и послодаваца – као и много пута до сада, не подрударају се. Уз ранији предлог Министарства финансија да минималац буде 550 евра, синдикати траже да минимална зарада наредне године достигне износ од 600 евра, односно 70.000 динара, а послодавци су оценили да га не треба повећавати након корекције која ће уследири 1. октобра.
Будући да договора нема, највероватније је да ће, као и протеклих неколико година, одлуку о висини минималне зараде за наредну годину донети Влада Србије. То би требало да значи да ће минимална зарада бити 550 евра, а да ли ће тако и бити, треба сачекати 15. септембар, што је крајњи рок за доношење одлуке о томе.
Да је највероватније да ће одлуку о висини минималне зараде за наредну годину донети Влада Србије каже и председник Савеза самосталниих синдиката Војводине Горан Милић, указујући да захтев синдиката да се минималац повећа на 70.000 дунара није изнет произвољно већ је базуран на одговарајућим параметрима прописаним Законом о раду.
– Износ о томе колико би требало да буде минимална зарада за наредну годину коју синдикати износе на преговорима са социјалним партнерима производ је показатеља прописаних Законом о раду – каже Милић. – То је пракса сваке године јер се приликом утврђивања висине минималца и обзир узима неколико фактора: инфлација, раст цена на мало... Наравно, ту је и став синдиката да минимална зарада мора бити толика да омогућава достајнонстван живот.
Садашња минимална зарада од 49.300 до 56.700 динара
Садашњи минималац креће се у распону од око 49.300 до око 56.700 динара. Најнижи је у месецима у којима је најмање радних сати - 160 и износи 49.290 динара, а највиши минималац исплаћује се у месецима у којима се ради 184 сати - 56.672 динара. У месцима у којима се ради 168 сати минималац износи 51.744 динара, а у месецима с 176 радних сати минимална зарада је 54.208 динара.
С друге стране, став послодаваца је, како је недавно рекао почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић, да би повећање минималца од 1. јануара следеће године с 500 на 550 евра било велико оптерећење за трећину привреде. По његовим речима, нема довољно прихода за повећање минималне зараде па ће неке фирме морати да угасе производњу, или траже друга решења.