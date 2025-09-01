Е-ПРОДАЈА НАПРАВИЛА ПРОБЛЕМ? Наш омиљени бренд затвара радње
X&M затвара све продавнице свог познатог бренда Монки, које ће делимично бити припојене ланцу Weekday, такође у власништву шведске компаније.
Ради се о око 60 продавница широм света које ће ускоро затворити врата, а присуство бренда ће на тржишту остати само преко онлајн продаје и неколико Weekday продавница.
Ово је једна од бројних промена које погађају X&M, који је приморан на сталне иновације под притиском интернет продавница. Модна индустрија посебно трпи због експанзије електронске трговине, која омогућава брзо ажурирање каталога, често и по повољнијим ценама.
Потрошачи који бирају под ограниченим буџетом све чешће су спремни да жртвују квалитет одеће (па чак и етичке стандарде) како би уштедели и дошли до најновијих трендова. Тако и добро позиционирани брендови наилазе на тешкоће и морају да преиспитају своју стратегију.
X&M затвара ове продавнице
Монки тренутно има око 60 радњи у 15 земаља, укључујући Француску, Белгију, Холандију, Немачку, Шпанију и Велику Британију. Већина ће бити затворена, а само мањи део припојен ланцу Weekday.
Weekday, који има педесетак радњи у 14 тржишта, спојио се са Cheap Monday крајем 2024. године, што је део велике рационализације унутар компаније.
X&M већ дуже време реорганизује свој портфолио, који укључује брендове као што су Cos, Weekday, Cheap Monday, Monki, X&M Home, & Other Stories и Aket, како би се боље ускладио са захтевима потрошача.
Како стоји у саопштењу компаније, циљ је да се млађој публици понуди шири избор брендова, док се затварају продавнице које се сматрају сувишним.
Благи пад продаје, па чак и у матичној Шведској, такође је утицао на овакав потез.
Пад X&M-а под притиском е-трговине
Ове промене не дотичу директно италијанске потрошаче јер у Италији нема физичких продавница Монки, нити Weekday бренда који га преузима.
Ипак, X&M је и у Италији прошао кроз велике трансформације.
После пандемије, која је снажно погодила компанију, X&M је затворио више радњи у Италији, истовремено отварајући нове на стратешки повољнијим локацијама. На то су додатно утицале и последице рата у Украјини, па је компанија тражила начин да подигне продају кроз пажљивији избор места за отварање.
Многе италијанске градове затварање продавница погодило је и кроз отпуштања запослених, док су се у другим местима отварале нове радње.
Ипак, ни криза ни пандемија нису главни разлог, јер је пад X&M-а почео и раније. Успон е-трговине озбиљно је потресао компанију, која никада није успела да надокнади заостатак.
Још 2017. године X&M је почео да осећа прве тешкоће, највише због кашњења у испорукама у поређењу са бржим онлајн наруџбинама.
У модном сектору ажуриран каталог је пресудан, нарочито за брендове у ценовном рангу X&M-а. Иако више није тако јефтин као на почетку, X&M се позиционира као приступачан бренд, али није успео да понуди додату вредност нити да довољно брзо освежава колекције.
Затварања X&M-а у Италији
Током 2025. затворене су бројне продавнице X&M у Италији, међу њима у тржном центру Megalò (Кјети) и Gli Orsi (Бјелла), док ће у новембру бити затворен и објекат у центру Le Brentelle (Рубано). Ове одлуке део су плана затварања 160 продавница најављеног почетком 2024. године, уз паралелно отварање стотинак нових.
У суштини, реорганизација продајне мреже X&M-а прати тренд који спроводе и други велики модни брендови, попут Заре, Гапа и Inditexa, који смањују присуство у Италији у корист тржишта у развоју.
Растући трошкови и смањена куповна моћ потрошача значајно утичу на овакве промене, гурајући компаније да улажу у онлајн тржиште, које је повољније и за купце и за брендове.
Радници притом нису заштићени, што потврђују и честе жалбе синдиката сектора.
