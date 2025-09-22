ЗА ОСАМ КВАДРАТА 92.700 ЕВРА
ЕКСТРЕМНЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У НОВОМ САДУ Новосађани рачунају шта им се више исплати НАЈАМ ИЛИ КУПОВИНА
Месечни закуп пословног простора у Новом Саду креће се од 69.420 евра месечно за халу на Клиси, до 200 евра колико је потребно за локал од три кавдрата на Новом насељу - показује истраживање “Дневника”.
Закуп пословног простора у зградама до 50 квадрата кошта 400 евра. Они већи око 60 су 500, па на више.
- Издајемо намештен козметичко-фризерски салон у центру града, али може бити и празан. Прилагодиће се потребама закупца. Простор има излоге и заштитне решетке. Од просторија има један велики радни простор, две собе, предпростор, чајну кухињу и тоалет. Испред локала је могуће користити терасу. Одличан је за фризерско-козметички салон, али исто тако и за стоматолошку ординацију, пословни простор за терапеуте, програмере, адвокате и друго – стоји у огласу пословног простора у Старом граду и простире се на 61 квадрат, а кошта 500 евра.
Према речима агената за некренитну има и оних којима се више исплати да купе пословни простор уместо да месечно плаћају закуп. У последње време има оних који се одлучују да купе канцеларију или пословни простор уместо да плаћају месечни закуп јер им се тако више исплати – казао је Данча Славов, власник Статус некретнина.
Када је реч о продаји пословног простора квадрат је од 1.500 па све до 5.570 евра, те је за већу халу потребно издвојити више од четири милиона, а за мање канцеларије до 20.000.
Најмањи пословни простор оглашен за продају простире се на свега четири квадрата у Шафариковој улици и кошта 8.500 евра, док је на Новом насељу за квадрат већег пословног простора потребно 14.000 евра. На Грбавици су два локала понуђена по цени од 40.000 евра.
Локација и делатности
- Поред опремљености пословног простора, на цену утиче локација, али је људима који се баве бизнисом веома важно да имају на располагању и паркинг место. У зависности од врсте посла, зависи и локација која се потражује. Свакако да онима који се, рецимо, баве ИТ сектором не одговара да буду у индустријској зони, док има делатности које су одличне за тај део града - рекао је.
Најскупља је хладњача за воће и поврће у индустријској зони за коју власник тражи 4.150.000 евра и простире се на 1.150 квадрата.
- Магацин-хладњача, опремљен задњом технологијом поседује рачунарски програм који управља целим објектом, 5 зреоница за дозревање банане, гинтер испариваче, бицер компресоре, свој трафо за напајање енергијом, поцинковане схиндлер немачке регале – стоји између осталог у огласу.
Убедљиво најскупљи квадрат пословног простора је на Булевару ослобођења где власник за осам квадрата тражи 92.700 евра.
- Издвајамо из понуде ексклузиван, вишенаменски улични локал који се налази у непосредној близини Футошке пијаце, у искључиво пословној згради. Пословни простор-локал од 8 квадрата, у приземљу, одлично позициониран, са широким фронтом (излогом). Екстеријер је направљен од најлуксузнијих материјала и има најфиније завршне радове, ефикасност изолације фасаде и прозора која надмашују тренутне стандарде. Локал поседује инвертер климу и санитарни чвор. Комфоран прилаз за путничка возила и јавни превоз. Локал се продаје са дугогодишњим закупцем. Укњижен – стоји у огласу за пословни простор чији квадрат кошта 11.588 евра.
Најскупља је хладњача за воће и поврће у индустријској зони за коју власник тражи 4.150.000 евра и простире се на 1.150 квадрата
Локали од 40 квадрата коштају од 70.000 до 80.000 евра, а скупљи су они ближе центру града. Веће квадратуре захтевају и већи износ, с тим да је цена за локале који су ближи центру града већа. Рецимо 73 квадрата пословног простора у центру града кошта 110.000 евра. Међутим, у понуди је и локал од 44 квадрата у центру града за исте новце.