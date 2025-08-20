clear sky
ЕВО КО ЋЕ ВРАТИТИ "ВАЛЕНТИНО" НА ПУТЕВЕ СТАРЕ СЛАВЕ Постављен нови извршни директор чувене италијанске модне куће

20.08.2025. 17:14 17:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/UN Geneva
Фото: Youtube prinstcrin/UN Geneva

РИМ: Италијанска модна кућа "Валентино" објавила је данас да је именовала искусног менаџера модне индустрије Рикарда Белинија за свог новог извршног директора.

Белини на нову функцију долази из катарског фонда Мејхула, већинског власника "Валентина", а званично ће преузети дужност почетком септембра, преноси Ројтерс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WWD (@wwd)

Ова промена део је ширег таласа промена у управљачким и креативним тимовима луксузних брендова, док се модна индустрија суочава са падом потражње на кључним тржиштима САД и Кине.

"Част ми је да се придружим 'Валентину', иконичној модној кући која спаја изузетно наслеђе и умеће израде са јединственим креативним изразом", навео је Белини у саопштењу.

Како преноси Вог, главни задатак Белинија је да врати компанију "Валентино" на путању раста. Приходи од продаје ове компаније су у 2024. пали за два одсто међугодишње на 1,31 милијарду евра, док је ЕБИТДА износила 246 милиона евра, што је пад од 22 одсто у односу на претходну годину.

Нови креативни директор "Валентина" Алесандро Микеле раније је представио прве колекције за пролеће/лето 2025 које су биле запажене, али њихов тржишни успех је још неизвестан.

