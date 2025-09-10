light rain
(ФОТО) У плану су већа улагања ВЛАСНИЦИМА ПРИВАТНИХ АВИОНА ОВАЈ АЕРОДРОМ У СРБИЈИ ЈЕ ОМИЉЕН Већи део писте реконструисан након НАТО бомбардовања, на ред дошла ограда

10.09.2025. 15:33 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

УЖИЦЕ: Након модернизације ваздушних лука у Нишу и у Лађевцима код Краљева на ред долази чувени аеродром Поникве код Ужица за који ће такође бити опредељана већа улагања.

Аеродром је оперативан, користи се за летове генералне и спортске авијације – имали смо око 50 операција ове године. То су углавном приватни авиони, пилоти и копилоти. Аеродром има сезонски гранични прелаз и користи се за те сврхе, рекао је за РИНУ Михаило Здравковић директор Аеродрома Србије.

Аеродром Поникве тешко је оштећен током НАТО бомбардовања Југославије 1999. године, али је већи део писте касније реконструисан. Последњих година се радило на постављању ограде око тог аеродрома.

рина
Фото: RINA

Радимо на документацији за продужетак писте и уклањању неексплодираних средстава из НАТО бомбардовања. Већ је очишћен велики део аеродрома, остају још неки делови. У једном и даље стоји мотор уништеног авиона. То су предуслови да аеродром добије озбиљнију димензију, истакао је Здравковић.

рина
Фото: RINA

Аеродром Поникве је аеродром који се налази 12 км северозападно од града Ужица. Аеродром је познат и под називом Лепа глава.

Аеродром Поникве грађен је у раздобљу 1979—1983, али се није користио пре 1992. године. После четири године аеродром је постао цивилни, а ЈАТ је увео лет Београд–Ужице–Тиват. Линија је касније укинута због нерентабилности.
 

аеродром авиони ужице
